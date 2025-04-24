Büyükşehir Belediyesi'nden üreticilere 238 ton tohum desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında üreticilere 11,5 milyon TL maliyetli 200 ton nohut ve 38 ton mercimek olmak üzere toplam 238 ton tohum desteği verildi. Kadir Has Kongre Merkezi Otopark Alanı’nda gerçekleştirilen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mücahid Soyak, Mustafa Türkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, ilçelerin ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada, “Elbette arazilerimizi iyi konumda değerlendirmek ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yapmak suretiyle onların yönlendirmesiyle verimliliği artırma adına hareket ediyoruz. Kaba yem tohumu, ekmeklik buğday vermişiz, buğday tohumunun yanında aspir tohumu da zaten olmazsa olmazımız haline dönüşmüş. Yem tohumları çeşitlendirilmiş. Kışlık tohum, mercimek ve nohutu da bugün veriyoruz. Hayvancılık konusunda küçükbaş hayvan desteği ve arı konusunda da çalışmalar yaptık. Kapalı sulama GES projeleri, jeotermal projeler vatandaşımızın üreticilerimizin ne istiyorsa onlara destek olmak adeta bizim için adeta görevimiz haline gelmiş" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Kayseri'nin tarımda geçen yıllara oranla ilerleme kaydettiğini belirterek; "Kayserimiz 2022 yılından kıyaslama yaparsak; ekili tarım alanında Türkiye'de 10. sırada iken 2024 yılında TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de 5. sırada. Tahıllar ve bitkisel üretim yönünden baktığımızda 2022 yılında 11. olan ilimiz 2024 yılı itibariyle 5. sırada yer aldı. 2022 yılında ilk 10 içerisinde 8 tane ürünü olan ilimiz, 2024 yılı itibariyle bunu 24'e çıkartmıştır" diye konuştu.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, ”200 ton nohut tohumu Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilerimize dağıtıldı. 200 ton tohum demek yaklaşık olarak 12 bin dönüm arazi eker. Bunun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı da 40 ton nohut tohumu gönderdi" ifadelerini kullandı.

Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi ise "Kayserimiz her ne kadar sanayi şehri diye geçse de tarım şehridir. Üretmezsek bu ülkemiz kalkınmaz. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi Başkanına tarımla ilgili ne zaman yanına gitsek bizi boş çevirmedi" dedi.

Konuşmaların ardından 11,5 milyon TL maliyetli 200 ton nohut ve 38 ton mercimek olmak üzere toplamda 238 ton tohum üreticilere dağıtıldı.