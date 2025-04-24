Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Sahabiye kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan 36 yıldır hizmet veren Kayseri öğretmenevinin tekrar yerine yapılmasının konumu ve mimari yapısı bakımından doğru olacağını söyledi. YRP’li Ekinci: “Kayseri öğretmenevi nereye ve ne zaman yapılacak? Geleceğimizi, gençliğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz ekonomik sıkıntılar çekiyor. 1989 yılında Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol tarafından hizmete açılan Kayseri öğretmenevi 9 katlı olup, bünyesinde bay kuaför, bayan kuaför, oyun salonu, kütüphane, gazete okuma salonu, misafirhane, lokanta, internet odası, toplantı salonu, düğün salonu, çay bahçesi ve kafeterya birimleriyle hizmet vermiştir. 36 yıldır Kayseri’de yaklaşık 20 bin öğretmene hizmet veren Kayseri öğretmenevi 6 Şubat depreminden sonra zamana yenik düşerek yıkılma kararı alındı. Yıllarca Türkiye hizmet etmiş Türkiye’nin geleceğine yetiştirmiş öğretmenlerimizin konaklayacağı vakit geçireceği öğretmenevi sadece şehrimizdeki öğretmenlere değil şehir dışından gelen öğretmenlerin de uğrak yeri olmuştur. Ne Milli Eğitim müdürlüğü tarafından, ne de belediyemiz tarafından yıkılan binanın yerine yenisinin yapılıp yapılmayacağı yahut başka bir yere taşınacağı konusunda bir açıklama yapılmamıştır. Sahabiye kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan Kayseri öğretmenevinin tekrar yerine yapılması hem mimari yapısı ile şehir merkezine yakın Kayseri’ye yakışır bir öğretmenevi yapılmasını tüm öğretmenlerimiz gibi bizler de istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğretmenlerimizin sorunları her geçen gün artmakta ekonomik olarak geçinmekte zorlanan öğretmenlerimiz ayakta kalmaya çalışıyor. Tam bileti 25 TL’ye öğrencilerimize satmak zorunda kalan öğretmen için eğitim dışı öğretilen bu miktarın oldukça fazla bir bedel olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda öğretmenlerimizin üzerindeki bu yükün hafifletilmesi gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz. Unutmayalım ki gelecek nesillerimizi öğretmenlere emanet ediyoruz” ifadelerini kullandı.