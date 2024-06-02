Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları yarın başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki; çeşitli enstrüman, resim ve tiyatro kursları üzerine eğitim veren Sanat Akademisi’nin Yaz Kursları kayıtları yarından itibaren başlıyor.

Yarın itibariyle başlayacak olan kayıt süreci Cuma gününe kadar devam edecek ve 9-15 yaş ve 16 yaş üzeri olmak üzere iki aralıkta eğitim planı düzenlendi.

9-15 yaş kategorisinde bağlama, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro ve yan flüt üzerine eğitimler verilecek iken 16 yaş üzeri kategoride bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, ney, piyano, resim, ut ve yan flüt üzerine eğitimler verilecek.

Kayıtlar; KBB Merkez Konservatuarı Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı No.48 adresinden, bir fotoğraf ve bir kimlik fotokopisiyle birlikte 300 lira ücret ödenerek yapılacak.