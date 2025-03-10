Büyükşehir Belediyesi vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Belediye yetkilileri, bu tür taleplerin kesinlikle Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal yapısıyla bağdaşmadığını vurgulayarak, vatandaşların bu konuda son derece dikkatli olmalarını istedi. Açıklamada, "Hiçbir belediye yetkilimiz veya bürokratımız, herhangi bir nedenle vatandaşlarımızdan para talep etmez. Bu tür girişimler tamamen dolandırıcılık amaçlıdır," ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bu tür şüpheli durumlarda derhal emniyet güçlerine başvurmalarını ve dolandırıcıların tuzağına düşmemelerini önemle rica ediyor.