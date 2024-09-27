Büyükşehir'de şok değişim: 17 Yöneticinin görevi değişti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde şok değişim yaşandı. Üst düzey 17 yöneticinin görevi değişti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde 17 kişinin mevcut görevinde değişiklik yaşandı. Görev değişiklikleri ile Genel sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Hamdi Elcuman Kaski Genel Müdür Yardımcısı görevine getirilirken, yerlerine Ufuk Sekmen ve Mücahit Soyak getirildi.
Görev değişikliğinde isimler şu şekilde;
Selman Sefa Sürmeli Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına,
Kadir Danacıoğlu Yüksek Makine Mühendisliğinden Makine İkmal Bakın Onarım Daire Başkan Vekilliğine,
Erkan Küp Destek Hizmetleri Daire Başkan Vekilliğinden İşletme İştirakler Daire Başkan Vekilliğine,
Cenani Ayaydın İşletme İştirakler Daire Başkanlığından Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına,
İbrahim Özçekiç Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına,
Sedat Erdoğan Ulaşım Planlama ve Raylı Sis.Daire Başkanlığından Fen İşleri Daire Başkanlığına,
Murat Baltacı Yüksek İnşaat Mühendisi/Şube Müdür Vekilliğinden Etüd Projeler Daire Başkan Vekilliğine,
Ahmet Şeref Bahçecioğlu Etüd Projeler Daire Başkanlığından Ulaşım Planlama ve Raylı Sis.Daire Başkanlığına,
Resul Duman Şube Müdürü/Ziraat Mühendisliğinden Park ve Bahçeler Daire Başkan Vekilliğine,
Ufuk Sekmen KASKİ/Genel Müdür Yardımcılığından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına,
Mücahit Soyak KASKİ/Genel Müdür Yardımcılığından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına,
Serdar Öztürk Genel Sekreter Yardımcılığından KASKİ/Genel Müdür Yardımcılığına,
Hamdi Elcuman Genel Sekreter Yardımcılığından KASKİ/Genel Müdür Yardımcılığına,
Duran Safrantı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığından Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığına,
Yasin Harmancı Fen İşleri Daire Başkan Vekilliğinden Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkan Vekilliğine,
Nureddin Kocabay Kırsal Hizmetler Daire Başkan Vekilliğinden KASKİ/ Daire Başkanlığına ve
Hikmet Ulusoy KASKİ/ Daire Başkanlığından Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı görevine getirildi.