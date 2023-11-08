Büyükşehir'den Altınoluk'a muhteşem Sosyal Yaşam Merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi’nin Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yatırım ve projelerle kent merkezi ve ilçelerde adeta Kayserililerin gönüllerine dokunuyor. Bu kapsamda Mevlana Mahallesi ve İldem Mahallesi’nde Sosyal Yaşam Merkezleri projesinin yapımına tüm hızıyla devam eden Büyükşehir Belediyesi, Altınoluk Mahallesi’ne de Sosyal Yaşam Merkezi kazandırmak için harekete geçti.

Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Özgüven Sokak’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi’nin Temel Atma Töreni gerçekleşti. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkan Vekili Ragıp Dost, Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Altınoluk Mahalle Muhtarı Hayriye Çevrim ve mahalle sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyelerimiz yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyor. Biz de bir ağabey mantığı içerisinde 16 ilçe belediye başkanımızı yanımıza alarak, el ele gönül gönle vermek suretiyle şehrimizin hem merkezini hem de taşrasını ihya ve imar etmeye, insanların onurlu bir şekilde yaşayacakları ortamlar oluşturmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

“Burada bir yaşam merkezi oluşturulacak”

Büyükkılıç, hayırseverliği ile meşhur olan Kayseri’nin sahiplenmesi için herkesin özen göstermesini isteyerek, projede neler olduğunu şöyle açıkladı:

“36 sosyal yaşam merkezimiz, 12 kütüphanemiz, 92 sosyal tesisimiz, 45 kurs merkezimiz, 26 yüzme havuzumuz ile hem merkezi hem de taşrasıyla, Allah’a şükür bir bütünüz. Burada yapacağımız tesisimiz de Melikgazi’mizin Altınoluk semtine ve diğer mahallelere hizmet edecek. Sosyal yaşam merkezi anlayışı içerisinde bay bayan yüzme havuzları, fitness salonları, spor salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek sınıf ve atölyesiyle, bilgisayar odası, kütüphane, kafeteryasını barındıracak. Çocuk kütüphanesi, diyetisyeni, sağlık odası, idari ofisi, mescidi ile bir yaşam merkezi oluşturacak.”

Kocasinan ilçesine de sosyal yaşam merkezi yapılması için bir yeni proje daha yapılması konusunda özen göstereceklerini duyuran Başkan Büyükkılıç, “Yine aynı zamanda İldem Sosyal Yaşam Merkezi ile Talas Sosyal Yaşam Merkezi de hayata geçme aşamasına gelmiş durumdadır. Ayrıca KAYMEK bünyesinde yapmış olduğumuz çalışmalar ile 5 üniversitenin yanında 6’ncı üniversite olarak fonksiyon görmekteyiz” dedi.

Büyükşehir’den gönül belediyeciliği hizmetleri

Büyükkılıç, hedeflerinin sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğini vatandaşlara hizmete dönüştürüp, aynı şekilde hayata geçirmek olduğunu vurgulayarak, gönül belediyeciliği alanında yaptıkları çalışmaları şu şekilde anlattı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları olarak gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen, bu alanda daha fazlasını yapma yönünde irade gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi, Huzurevimiz, Engelsiz Yaşam Merkezimiz, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanelerimiz, Uluçınarlar Yaşlı Yaşam Ve Dayanışma Merkezimiz, Glütensiz Kafe, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ki Kayseri’mize yakıştı. Görmeyenlerin görmesini, gezmeyenlerin gezmesini tavsiye ederiz. Aynı şekilde sevgili üniversite öğrencilerimizin çamaşırını yıkama, su paralarını ödeme, ücretsiz çay çorba ve internet hizmetleri vermek suretiyle kütüphanelerimiz ve tesislerimizde bu çalışmalarımızı yapmaktayız. Kedi Köpek Barınağı’nın yanı sıra, tarım ve hayvancılık alanında koyun, tohum ve ekipman dağıtımlarımız ile gönüllerde yer etmekteyiz. 5 sene içerisinde 500 milyon TL’ye yakın tarım alanında Kayseri’yi iyi noktaya taşımak için çalışıyoruz.”

“Muhteşem bir binanın temel atma törenindeyiz”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de muhteşem bir binanın temel atma töreninde olduklarını belirterek, “Bu mahalleye çok büyük değer veren, Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu ilin valisi olarak binlerce kez teşekkür ediyorum. Altınoluk Mahallesi sakinleri çok şanslılar. Duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyor ve alkışlıyorum. Memduh başkanım çok teşekkür ediyoruz, hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise “Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Kayseri’de belediyeler olarak sürekli temel atıyor, açılışlar yapıyoruz. Kayseri, belediyecilik açısından farklı bir noktadadır. Bu hizmetlerin buralarda yapılması bizleri mutlu ediyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a her alanda yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür

Başkan Palancıoğlu, Başkan Büyükkılıç’a her alanda yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Vatandaşların taleplerini başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm belediyelerimiz el ele vererek karşılamaya çalışıyoruz. Altınoluk Mahallemiz, yakışır güzel bir tesise kavuşuyor. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir’imiz bütün ilçelerimizde her alanda çalışmalar yaparak, vatandaşlarımıza destek oluyor. Bizler de Büyükşehir ile el ele projelerimizi hayata geçiriyoruz. Türkiye’de belediyeler tarafından en çok yatırımın yapıldığı il Kayseri’dir” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç’a bu proje için teşekkür eden Altınoluk Mahalle Muhtarı Hayriye Çevrim de “Bu sosyal tesisin mahallemize yapılmasına karar vererek bizleri onure eden çok kıymetli Memduh başkanıma ve Mustafa Palancıoğlu başkanıma mahallem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’ın yer aldığı protokol, dualar eşliğinde butona basarak, Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi’nin temel atma işlemini başlattı.

Projede neler olacak?

Toplam inşaat alanı 3 bin 938 metrekare olan Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde başta spor faaliyetlerine yönelik olmak üzere bay ve bayan yüzme havuzu, 270 metrekare fitness salonları, 270 metrekare spor salonları, 15 metrekare sauna ve 20 metrekare buhar odalarının yanı sıra eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek 90 metrekare sınıf ve atölye, 43 metrekare bilgisayar odası, 231 metrekare kütüphane ve 90 metrekare kafeterya gibi birimler yer alacak. Ayrıca projede çocuklar için de çocuk kütüphane salonu ve çocuk oyun alanı bulunacak.

Öte yandan diyetisyen, sağlık odası, idari ofisler, mescid, wc-duş alanları bulunacak yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlar da yer alacak projede, bulunduğu alanda yer alan kot farkları ile uyumlu bir çevre düzenine sahip yapı oluşturacağı kamusal alanlar ile vatandaşın hizmetine sunulacak.