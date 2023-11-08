Kaçak göçmenlere eş zamanlı operasyon: 14 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı yapılan operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 14 şahıs yakalandı.

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  • 08.11.2023 13:50
  • Güncelleme: 08.11.2023 15:40
Kaçak göçmenlere eş zamanlı operasyon: 14 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı yapılan operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 14 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen ve yasal kalış hakkı bulunmayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan 14 kişi işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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