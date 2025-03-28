Büyükşehir'den Bünyanlı Çiftçilere tohum dikme makinası desteği

İlçe ziyaretleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları ve partililer ile birlikte Bünyan’ı ziyaret etti.

İlk olarak Başkan Büyükkılıç, AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve teşkilatla bir araya geldi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ramazan’da bereket olduğunu belirterek, kapı kapı gezdiklerini ifade ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da daha önce söz verdikleri hizmetleri bir bir yerine getirdiklerini kaydetti. Tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını vurgulayarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak, 4 dönemde 3 kez birinci, 1 kez ikinci olduğunu hatırlattı.

Daha sonra Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’i ziyaret ederek ilçedeki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, misafirperverliği için Metin’e teşekkür etti.

“Durmak Yok, Bünyan’a Hizmete Devam”

Eser ve hizmet belediyeciliği vurgusu yapan Büyükkılıç, “Biz cumhur ittifakıyız, biz birlikte anlam ifade ederiz. Durmak yok, Bünyan’a hizmete devam diyoruz, hizmet sevdalısıyız, eser ve hizmet siyasetine önemseyen anlayışa sahibiz” dedi.

Başkan Metin ise Büyükkılıç’a, ilçeye gelen hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Memduh başkanım benim ağabeyimdir, yıllardır tanışırız, Bünyan için ne gerekiyorsa başkanımızın vereceğine inanıyoruz. Türkiye’de örnek bir davranış olduğuna inanıyoruz, o kadar birlik, beraberlikle ahenk içindeyiz” diye konuştu.

Bünyan’da Ramazan gününde esnafları da ziyaret eden Büyükkılıç, hayırlı ve bereketli kazançlar temenni etti.

Daha sonra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve beraberindekiler ile Bünyan Ziraat Odası’nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan'da çiftçilerin talebi üzerine Ziraat Odası’na Tohum Dikme Makinesi desteği sağladı.

“Üretenin Hizmetkârıyız”

Üretenin hizmetkârı olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Uyum kültürü içerisinde odalarımızla, belediyemizle el ele vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretenin hizmetkârıyız diye laf olarak değil, uygulama bağlamında hayata geçiriyoruz. Her ziyaretimizde talepler oluyor, biz de başımızın tacı diyoruz. Makul olanları her zaman biran evvel hayata geçirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuyla ilgili de bayramdan sonra olursa geç olur dediler, arkadaşlarımız seferber oldu bayramdan önce teslim ettik” diye konuştu.

Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak da makine hediyelerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Elinize, emeğinize sağlık. Bünyan 22 bin hektar sulu tarıma geçiyor. Sayın Memduh başkanımızın da tarıma tohumluk aspir, fasulye ve nohut ile büyük destekleri oluyor. Bizde sayın başkanımızdan soğan ekme mibzeri istedik. Çiftçilerimizden en büyük talep buydu. Sağ olsun Memduh başkanımızdan bunu talep ettik, onlar da 15-20 gün içerisinde aldılar, teslim ettiler” ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, daha sonra Bünyan Ziraat Odası Tarım Marketi’ni ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilerin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Büyükkılıç, tarım sektörüne yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.