Büyükşehir'den Develi'nin kırsalına 900 ton sıcak asfalt

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hizmetlerine aralıksız devam ederken, Develi ilçesi Kale Mahallesi’nde yaklaşık 2 milyon TL maliyetle 900 ton asfalt kullanarak yol yapım ve onarım çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ilçeler kadar kırsalda sürdürdüğü altyapı ve ulaşım çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin konforunu arttırmayı 2024 yılında da sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında kırsal bölgelerde yer alan Develi İlçesi Kale Mahallesi’nde önemli bir çalışma yaptı.

Bozulan can ve mal güvenliği açısından olumsuzluk oluşturabilecek yolda gerekli altyapı çalışmaları yapan ekipler, yol platformunu güçlendirdi. Çalışma kapsamında, 1 milyon 736 bin 532 TL maliyetle 900 ton bitümlü sıcak karışım asfalt malzemesi kullanıldı.

Belediye bünyesindeki finişer, silindir gibi araç gereçler ile asfalt çalışması yapılırken, mahalle sakinlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapması sağlandı.

Öte yandan kırsal mahalle sakinleri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.