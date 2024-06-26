Talas'ta uluslararası öğrenci kongresi

Talas Belediyesi 28-30 Haziran 2024 tarihlerinde önemli bir öğrenci kongresine ev sahipliği yapacak. UBS Enstitüsü ve Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi işbirliğiyle gerçekleştirilecek uluslararası kongre, genç akademisyen adaylarının kendilerini geliştirmelerine ve düşüncelerini yansıtmalarına imkan sağlayacak.

Türk dünyasındaki sosyal, siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip ederek ortak tarihi ve kültürel değerleri geliştirmek amacıyla “Altaylar’dan Anadolu’ya Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi” adıyla düzenlenecek kongreye, başta Türk dünyası olmak üzere İngiltere, Pakistan, Nijerya, Hindistan ve Romanya’dan 55 akademisyen ve lisansüstü öğrencisi katılacak.

Hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde bilimsel ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen organizasyonda önemli sunumlar gerçekleştirilecek.

Açılış programı Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda

28 Haziran’da online olarak başlayacak kongrenin açılış programı 29 Haziran Cumartesi günü Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

Saat 10.00’da başlayacak programda ayrıca “Türk Dünyasından İzler” adlı resim ve takı sergisinin açılışı yapılacak.