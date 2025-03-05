Büyükşehir'den Kadınlar Günü Konseri

Yılın her döneminde düzenlediği kültür sanat faaliyetleri ile kentin kültürel hayatını canlı tutan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gün ve haftalar dolayısıyla düzenlediği kültür sanat etkinliklerinde de Kayserilileri bir araya getiriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Kadınlar Günü Konseri düzenlenecek. 8 Mart Cumartesi günü Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 21.00’de gerçekleşecek konserde Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Mesut Divringi şefliğinde unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Tüm vatandaşların katılım sağlayabileceği ücretsiz konserde Kayserililer, Türk Halk Müziği’nin eşsiz nağmeleri ile keyifli bir akşam yaşayacak.