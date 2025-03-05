Büyükşehir'den Kadınlar Günü Konseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Cumartesi günü Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 21.00'de gerçekleştireceği Kadınlar Günü Konseri ile ücretsiz bir şekilde Kayserililere müzik ziyafeti sunacak.

Büyükşehir'den Kadınlar Günü Konseri

Yılın her döneminde düzenlediği kültür sanat faaliyetleri ile kentin kültürel hayatını canlı tutan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gün ve haftalar dolayısıyla düzenlediği kültür sanat etkinliklerinde de Kayserilileri bir araya getiriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Kadınlar Günü Konseri düzenlenecek. 8 Mart Cumartesi günü Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 21.00’de gerçekleşecek konserde Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Mesut Divringi şefliğinde unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Tüm vatandaşların katılım sağlayabileceği ücretsiz konserde Kayserililer, Türk Halk Müziği’nin eşsiz nağmeleri ile keyifli bir akşam yaşayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Rektör Prof. Dr. Altun, 2209 Projelerinde Yer Alan Öğrenciler ile Bir Araya Geldi
Rektör Prof. Dr. Altun, 2209 Projelerinde Yer Alan Öğrenciler ile Bir Araya Geldi
Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi
İmamoğlu Kayseri'ye geliyor
İmamoğlu Kayseri’ye geliyor
Kayseri'nin tarihi miraslarından biri: Bürüngüz Camii
Kayseri’nin tarihi miraslarından biri: Bürüngüz Camii
Ramazan'da Tarihe Yolculuk: Talas'ın Tıpkıbasım Kur'an Sergisi Büyülüyor
Ramazan'da Tarihe Yolculuk: Talas'ın Tıpkıbasım Kur'an Sergisi Büyülüyor
Başkan Büyükkılıç, çocuklarla Ramazan coşkusunu paylaştı
Başkan Büyükkılıç, çocuklarla Ramazan coşkusunu paylaştı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!