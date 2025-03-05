Rektör Prof. Dr. Altun, 2209 Projelerinde Yer Alan Öğrenciler ile Bir Araya Geldi

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin araştırma projelerinde yer almasının önemine dikkat çekti.

Konuşmasında farkındalık oluşturmak için öğrencilerle bir araya geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. Altun, “2209 projelerinde aslında bir deneyim kazandınız. A noktasından B noktasına gelmiş oldunuz. Bundan sonrasında olması gereken, yeni projelerde devamlılığı sağlamaktır. Bir fikir ortaya atmanız, bu düşünce içerisinde hareket etmeniz bence son derece önemlidir. Gerek TÜBİTAK boyutunda olsun, gerekse bilimsel camiada olsun karşınızda çok ciddi fırsatlar var" dedi.

Erciyes Üniversitesi"nin marka olarak zirvede bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, " Üniversiteniz kendini Türkiye’de ilk on içerisine yerleştirmiş ve saygınlık anlamında, marka değeri anlamında zirve olan bir üniversite. Sizlerin de bu üniversiteden aldığınız birikimler ve deneyimler gelecek hayatınızda çok daha farklı kapıların açılmasını sağlayacaktır” dedi.

Lisans öğrencilerine fırsatlar adlı sunumunu gerçekleştiren Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız, TÜBİTAK 2209 projelerinde rekor bir başvuru gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinlik soru-cevapların ardından son buldu.