Büyükşehir'den kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 13 paydaş ağına sahip projesi Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Valiliği, Kayseri Kadın Kooperatifleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, KADEM, Tekno Gelişim Busınes Solutıons, İdea Soft Akademi iş birliğiyle kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitimi verecek.

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  • 18.08.2023 11:07
  • Güncelleme: 18.08.2023 11:21
Büyükşehir'den kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 13 paydaş ağına sahip projesi Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Valiliği, Kayseri Kadın Kooperatifleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, KADEM, Tekno Gelişim Busınes Solutıons, İdea Soft Akademi iş birliğiyle kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitimi verecek.

Kayseri’de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde sosyal ve gönül belediyeciliğine yönelik hizmetleri özveriyle yürüten Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, istihdama katkı sağlayacak önemli faaliyetlere öncülük ediyor.

13 paydaş ağına sahip projesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi kentte istihdama katkı sunmaya ve vatandaşların yanında yer almaya devam ederken, diğer yandan da kadın girişimciler için birçok çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi kadınlara İdeasoft Akademi tarafından gerçekleştirilecek ücretsiz e-ticaret eğitimi verecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Valiliği, Kayseri Kadın Kooperatifleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, KADEM, Tekno Gelişim Busınes Solutıons, İdea Soft Akademi iş birliğiyle kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitimi veriyor.

4 gün, 4 oturumda 16 saat sürecek eğitim, 4 Eylül’de Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda başlayacak, 11 Eylül’de sona erecek.

Kadın girişimciler için ücretsiz düzenlenen e-ticaret eğitiminde ‘E-ticaret nedir, E-ticaret türleri, Geçmişten Günümüze E-ticaret’ gibi konular yer alacak.

Eğitim programına katılmak isteyen kadın girişimciler, https://www.ideasoft.com.tr/ideaakademi-egitimleri/e-ticaretle-kazanan-kadinlar/ adresinden başvuru yapabilecek.

İHA

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