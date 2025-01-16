Büyükşehir'den karne hediyesi: Ücretsiz buz pateni

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 17 Ocak'ta karne heyecanı yaşayacak öğrencilere yönelik 'Karne Sizden, Hediye Bizden' kampanyası başlattı. Büyükşehir, 7-14 yaş arası karnesini getiren öğrencilere Anadolu Harikalar Diyarı içeresinde hizmet veren Buz Pateni Pisti'nde ücretsiz buz pateni kullanımı hediye ediyor.

Büyükşehir'den karne hediyesi: Ücretsiz buz pateni

17 Ocak’ta tüm okullarda düzenlenecek karne dağıtım töreni ile 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi yarıyıl tatiline girecek 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerin karne hediyesini Büyükşehir Belediyesi veriyor. Karnesini getiren öğrenciler, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Buz Pateni Pisti’nde 20-24 Ocak ve 27-31 Ocak günleri arasında düzenlenecek seanslara ücretsiz şekilde katılabilecek. Kontenjanları sınırlı seanslar için rezervasyonlarını yalnızca www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek öğrenciler, rezervasyon oluştururken ‘saha rezervasyonları’ alanında bulunan ‘buz pateni sömestir’ tercihini seçerek Büyükşehir’in ‘Karne Sizden, Hediye Bizden’ kampanyasına katılım sağlayabilecek.

Karne hediyesi kampanyası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Sevgili öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyoruz ve ‘Karne Sizden, Hediye Bizden’ kampanyamız ile yavrularımıza karne hediyesi vermek istedik. Öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, bir kez daha tebrik ediyor ve sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Haber Merkezi

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