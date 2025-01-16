Başkan Şahin: 'Alım Gücü Düşüyor, İşçiler Mağdur'

Şahin, geçmiş yıllarda alım gücünün daha yüksek olduğunu, ancak şu an durumun değiştiğini ifade etti. "Asgari ücret yüzde 30 arttı, evet, ama bununla beraber diğer her şey de sınır olmadan zamlandı. Sabah erken kalkan zam yapıyor. İşletmelere caydırıcı ceza uygulanması gerekiyor. Düşük rakamlı cezalar uygulanırsa işletmeler hatalarını sürdürmeye devam eder. 2200 lira civarındayken asgari ücret o dönemlerde işçiler gayet güzel geçiniyor hatta artırım bile yapıyordu. Maaş o düzeyde kalsın ama alım gücü tekrar sağlansın. Vatandaş bunun için yetki veriyor, biz bunun sağlanmasını istiyoruz" dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Patronlara Bağlı Olmamalı

Başkan Şahin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanların işverene bağlı olmaması gerektiğini vurguladı. "İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanlar belirlemişler ve bunların maaşını da patronlara ödettiriyorlar. Bu şekilde de uzmanların yetkisi azalıyor. Bu yüzden kişiler patrona bağlı olmamalıdır. Uzmana sorumluluk verilecek ve denetlediği firmalarda herhangi bir eksiklik, hata olmasıyla işçiler zarar görürse 'bunu sana ödetirim' denilecek. Bu şekilde patrondan maaş almadığı için rahatlıkla görevini yapabilir" şeklinde konuştu.

Şahin'in açıklamaları, işçilerin yaşadığı zorlukları ve iş sağlığı ve güvenliği konusundaki endişeleri gözler önüne serdi.