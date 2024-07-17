Büyükşehir'den kırsala 3 milyon TL'lik 'geleneksel fırın ve tandır evi' hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimi hizmetlerle ihya etmeye devam ederken, ilçe mahallelerine yaklaşık 3 milyon TL maliyetle fırın ve tandır evi yatırımı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi merkezde olduğu kadar kırsal kesimde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için pek çok alanda hizmet sunmaya devam ediyor. Her fırsatta 16 ilçe belediyesi ile el ele, gönül gönle, ayrıştırmadan hizmetleri yürüttüklerini vurgulayan ve “Bütçemiz bütçeleri, bütçeleri bütçemiz” diyerek birlik mesajı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal kesime yönelik hizmet ve yatırımlarını sürdürüyor.

Kırsal hizmetleri planlarken ve uygularken, vatandaşın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ilçe mahallelerine fırın ve tandır evi yatırımları kazandırıldı. Bu kapsamda, ilçe mahallerinde yaşayan halkın ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Kösehacılı Mahallesi, Elbaşı Mahallesi, Talas Koçcağız Mahallesi, Kocasinan Ebiç Mahallesi ve Şabanlı Mahallesi’ne fırın yapan Büyükşehir ekipleri, Bünyan Köprübaşı Mahallesi, Pınarbaşı Artmak-Y.Karagöz, Kızılören ve Hasırcı mahalleri ile Sarız Yaylacı, Günesen ve B. Söbeçimen mahallerine ise tandır evi hizmetini ilçe sakinlerine kazandırdı.

2023 yılı içerisinde tamamlanan bu bölgelerde, 2024 yılında mahalle sakinlerinin ekmek ihtiyaçları fırın ve tandırlardan gideriliyor. Bu hizmet kapsamında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı toplam 2 milyon 946 bin 804 TL harcama yaparken, mahalle fırını ve tandırı yapım işleri önümüzdeki dönem de devam edecek.