Büyükşehir'den Sportif Kayseri uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği 'Sportif Kayseri' uygulamasını yakında kullanıcılarla buluşturacak. Uygulama, şehirdeki amatör spor müsabakaları ve diğer etkinliklerin tüm bilgilerini tek bir platformda sunmayı hedefliyor.

Büyükşehir'den Sportif Kayseri uygulaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü ile Spor A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen Sportif Kayseri mobil uygulaması, Kayseri'deki tüm sporseverler için önemli bir kolaylık sağlayacak. Uygulama ile şehirdeki amatör spor müsabakaları ve diğer spor etkinliklerine dair tüm bilgiler tek bir platformda sunulacak. Kullanıcılar, spor etkinliklerini takip edebilecek, spor salonları ve tesislerine dair detaylı bilgilere ulaşabilecek, antrenman programlarını inceleyebilecek ve güncel spor kurslarına katılabilecek. Ayrıca, Kayseri'deki spor müsabakalara katılma imkânı ve şehrin sporcularına dair bilgilere de ulaşılabilecek. Sportif Kayseri Uygulaması, Kayseri'nin spor hayatını dijital ortamda daha görünür hale getirmeyi ve sporla ilgilenen herkese daha iyi bir deneyim sağlamayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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