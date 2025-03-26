  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Gökmen Çiçek Gençlerle Sahur Sofrasında Buluştu

Vali Gökmen Çiçek Gençlerle Sahur Sofrasında Buluştu

Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın sevincini yaşamak amacıyla Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen sahur programında Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte gençlerle bir araya geldi.

Vali Gökmen Çiçek Gençlerle Sahur Sofrasında Buluştu

Vali Çiçek, Ramazan ayının toplumda birlik ve beraberliği güçlendiren özel bir dönem olduğuna vurgu yaparak, gençlerle paylaşılan bu anların önemini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya teşekkür ederek, öğrencilerle öz çekim yaparak samimi bağlarını pekiştirdi.

"Ramazan, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaşadığımız bir zaman dilimi," diyen Başkan Büyükkılıç, bu tür etkinliklerin şehrin sosyal dokusunu güçlendirdiğini ve Kayserililerin Ramazan'daki kaynaşmasını artırdığını sözlerine ekledi.

Kayseri’nin sosyal ve ticari yaşamında güçlü bir dayanışma örneği sergileyen bu buluşmalar, Ramazan ayı boyunca devam eden birliktelik ruhunu daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Gökmen Çiçek: 'Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin'
Vali Gökmen Çiçek: "Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin"
Başkan Yalçın, 'Bir milimetre dahi arsa satmadan sanayicilerimize hizmet yapmaya gayret ediyoruz'
Başkan Yalçın, “Bir milimetre dahi arsa satmadan sanayicilerimize hizmet yapmaya gayret ediyoruz”
Kızılay, Nevşehir'de Aşevi açtı
Kızılay, Nevşehir'de Aşevi açtı
Vekil Çopuroğlu, CHP'nin oy sayısının içinden çıkamadı
Vekil Çopuroğlu, CHP’nin oy sayısının içinden çıkamadı
Başkan Okandan, Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi
Başkan Okandan, Özel’in boykot çağrısına tepki gösterdi
Kayseri Şehir Hastanesi'nde Down Sendromu Farkındalık Günü programı düzenlendi
Kayseri Şehir Hastanesi’nde Down Sendromu Farkındalık Günü programı düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!