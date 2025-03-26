Vali Gökmen Çiçek Gençlerle Sahur Sofrasında Buluştu

Vali Çiçek, Ramazan ayının toplumda birlik ve beraberliği güçlendiren özel bir dönem olduğuna vurgu yaparak, gençlerle paylaşılan bu anların önemini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya teşekkür ederek, öğrencilerle öz çekim yaparak samimi bağlarını pekiştirdi.

"Ramazan, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaşadığımız bir zaman dilimi," diyen Başkan Büyükkılıç, bu tür etkinliklerin şehrin sosyal dokusunu güçlendirdiğini ve Kayserililerin Ramazan'daki kaynaşmasını artırdığını sözlerine ekledi.

Kayseri’nin sosyal ve ticari yaşamında güçlü bir dayanışma örneği sergileyen bu buluşmalar, Ramazan ayı boyunca devam eden birliktelik ruhunu daha da pekiştirmeyi hedefliyor.