Büyükşehir'den Türkiye'nin en büyük kayadan oyma müzesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın sayılı ve Türkiye’nin ise en büyük kayadan oyma yer altı müzesi olacak Kültepe Müzesi’nin inşasına ilişkin son durum hakkında görüntülü konferans yoluyla bilgi aldı.

Kayseri’yi ‘açık hava müzesi’ olarak niteleyen ve tarih ile kültür değerlerini öne çıkararak bunları dünyaya tanıtmak için gayret gösteren Başkan Büyükkılıç’ın yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Kültepe Kaniş-Karum’daki faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda dünyanın sayılı, Türkiye’nin ise en büyük kayadan oyma müzesi olacak Kültepe Müzesi’ndeki inşa çalışmalarını titizlikle takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, müzenin zemin inşa çalışmalarındaki son durumu görüntülü konferans yoluyla öğrendi.

AY SONUNA ZEMİN ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

Başkan Büyükkılıç, yüklenici firma yetkilisi tarafından verilen bilgilerde, soğuk ve zorlu coğrafi şartlara rağmen süren kayadan oyma müzenin zemin çalışmalarında 2 bin metrekarelik büyük bir kısmının bittiği ifade edilirken, müzedeki donatıların da siparişlerinin verildiği bildirildi. Yüklenici firma yetkilisinin verdiği bilgilerde, müzenin zemin çalışmasının aralık ayı sonu itibariyle tamamlanacağı aktarıldı.

Başkan Büyükkılıç ise gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, yetkili ve çalışanlara kolaylıklar diledi, hayırlı işler temennisinde bulundu.

BÜYÜKKILIÇ İLE BÜYÜKŞEHİR, KÜLTEPE İÇİN SEFERBER

Kültepe kazılarının 75’inci yılına ulaştığı ve kadim Kayseri’nin tarihinin yaklaşık 7 bin yıl ötesine dayandığını kanıtlayan Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde kazı çalışmalarına destek olan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kültepe Ziyaretçi Merkezi ve 14 evden oluşan Asurlu Tüccarlar Sokağı projelerini hayata geçirmenin yanı sıra, 3 bin 500 metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyüğü olacak kayadan oyma Kültepe Müzesi’ni de inşa ederek, vatandaşların hizmetine sunacak.