Büyükşehir'den yaşlılara destek: Temizlik, bakım ve ihtiyaçları karşılanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADES) ile 7 yıl içerisinde 25 bin haneye ulaşarak, yaşlıların evlerini temizliyor, kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor ve onlara sevgi dolu bir destek sunuyor.

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi; YADES projesi ile yaşlıların yaşamlarına dokunarak, onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Gönüllü hizmet anlayışıyla on binlerce haneye ulaşan merkez, her gün yaşlıların yüzlerini güldürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı YADES, 2017’den beri, gönüllere dokunmaya, ulu çınarların hizmetinde olmaya devam ediyor. YADES’te bugüne kadar yaklaşık 25 bin hanede hizmet verilirken, 7 bin haneye kişisel bakım, 18 bin hanede ise yaşam alanı temizlik hizmeti sağlandı. Evde sosyal destek ve bakım hizmetleri ile günde 12 hanede, yaşlıların yaşam alanları temizlenirken, kişisel bakım ihtiyaçları karşılanarak, berber ve kuaför hizmeti de sağlandı. 15 günde bir ev temizliği hizmeti ve haftalık kişisel bakım hizmeti sağlanırken, 178 hane evde bakım hizmetlerinden faydalanıyor. Ayrıca 1 ay sürecinde 240 hanede hizmet verilirken, bu hizmetlerin 56’sı kişisel bakım 184’ü yaşam alanı temizlik hizmeti oldu. Evde bakım hizmetlerinde, 6 temizlik ve bakım personeli görev yapıyor. 2000 yılından beri emekli olan 80 yaşındaki İlhan Albustanlıoğlu, aldığı bu anlamlı hizmet için emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yaşımız itibariyle belediyenin böyle bir hizmeti olduğunu duyduk, eşim vefat edince 2020 yılından beri yalnız yaşıyorum. Beyaz Masa ile görüştük, Allah razı olsun geldiler, hizmet olarak temizlik elemanı gönderdiler, 1,5-2 yıldır bu hizmetten faydalanıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bunu başlatandan Allah razı olsun” diye konuştu. Verilen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden 78 yaşındaki İsmail Taş isimli yaşlı çınar ise “Temizlik üzerine, gereken yardımı yapıyorlar. Evimizi gayet güzel bir şekilde temizliyorlar. Çok yardımcı oluyorlar bize. Başkanımıza çok teşekkür ederim, sağ olsun, Allah razı olsun, emeği geçen tüm belediye personelimize çok teşekkür ederim. Bize temizliğe 15 günde bir geliyorlar, evimizi temizleyip gidiyorlar. Her tarafı temizliyorlar. Bize de yardımcı oluyorlar” şeklinde konuştu. Kayseri’ye sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’dan geldiklerini, üniversite hastanesinde defalarca kez ameliyat olduğunu ve bu nedenle Kayseri’ye yerleştiklerini ifade eden Meliha Taş da dua edip teşekkürlerini ileterek, “Allah razı olsun, temizlik için geliyorlar. 6 aydır çok memnunum, yeni tanıdım. Ondan evvel bilmiyorduk. Yabancıyız biz, dışardan geldik, öğrendik. Belediye reisimizden, sizlerden, gelip temizlik yapanlardan yüz bin kere Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu. Taş, evlere verilen temizlik hizmetini, kendileri için çok büyük bir nimet olarak nitelendirerek, şöyle konuştu;

"Bizim için çok büyük bir nimet. Kimsemiz yok, biz yabancıyız. Çoluğumuz çocuğumuz da yok. Benim için çok büyük bir şey yani bu, gelip gitmeleri, onlar gelince çekilip oturuyoruz. Onlar kendileri süpürüp gidiyorlar. Allah razı olsun, Allah yar yardımcımız olsun.”