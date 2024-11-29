Başkan Metin'den öğretmenlere jest

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki okullar gezilerek öğretmenlere çiçek hediye edildi.

Başkan Metin'den öğretmenlere jest
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçedeki okullar gezilerek öğretmenlere çiçek hediye edildi.

Bünyan ilçe merkezi ve tüm mahallelerinde yoğun kar yağışından kaynaklı eğitim ve öğretime verilen aradan sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan tüm öğretmenlere çiçek dağıtıldı. Konu ile alakalı açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor; toplumumuzun gelişimi ve geleceği adına özveriyle çalışan, emek veren tüm fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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