Büyükşehir, ‘Dijital Gençlik Merkezi’ kuruyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ‘Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri’ Projesi çerçevesinde, Dijital Gençlik Merkezi kurulması için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Genç Dostu Ödüllü Şehir’ unvanına layık görülen Kayseri’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca talimatları neticesinde de Büyükşehir Gençlik Meclisi’nin kurulmasını gerçekleştirmişti. Gençlere yönelik proje, faaliyet ve yatırımları ile her zaman onların yanında yer almaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, başkanlığını yaptığı meclis toplantısında gençlere yönelik bir kararı daha oylamaya sundu. Toplantıda 98 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNFDP) Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Dijital Gençlik Merkezi kurulması için gerekli işlemlerin yapılması talebinin görüşülmesi kararı oy birliği ile kabul edildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Dijital Gençlik Merkezi kurulması maddesi oy birliği ile karar bağlandı.

Proje ile belediyelerin destekleriyle, gençleri bilişim, robotik kodlama, e-dönüşüm, dijital pazarlama, sosyal inovasyon ve tasarım gibi geleceğin önemli mesleklerine hazırlayacak bir dizi eğitimin verilmesi hedefleniyor. Proje çerçevesinde gençlerin becerilerini güçlendirmeleri ve akıllı şehir çözümlerine katkıda bulunmaları için teknoloji pazarında katma değerli ürünler geliştirmelerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.