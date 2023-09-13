Büyükşehir, Dijital Gençlik Merkezi kuruyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 'Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri' Projesi çerçevesinde, Dijital Gençlik Merkezi kurulması için harekete geçti.

PAYLAŞ
  • 13.09.2023 10:42
  • Güncelleme: 13.09.2023 12:05
Büyükşehir, Dijital Gençlik Merkezi kuruyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ‘Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri’ Projesi çerçevesinde, Dijital Gençlik Merkezi kurulması için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Genç Dostu Ödüllü Şehir’ unvanına layık görülen Kayseri’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca talimatları neticesinde de Büyükşehir Gençlik Meclisi’nin kurulmasını gerçekleştirmişti. Gençlere yönelik proje, faaliyet ve yatırımları ile her zaman onların yanında yer almaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, başkanlığını yaptığı meclis toplantısında gençlere yönelik bir kararı daha oylamaya sundu. Toplantıda 98 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNFDP) Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Dijital Gençlik Merkezi kurulması için gerekli işlemlerin yapılması talebinin görüşülmesi kararı oy birliği ile kabul edildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Dijital Gençlik Merkezi kurulması maddesi oy birliği ile karar bağlandı.

Proje ile belediyelerin destekleriyle, gençleri bilişim, robotik kodlama, e-dönüşüm, dijital pazarlama, sosyal inovasyon ve tasarım gibi geleceğin önemli mesleklerine hazırlayacak bir dizi eğitimin verilmesi hedefleniyor. Proje çerçevesinde gençlerin becerilerini güçlendirmeleri ve akıllı şehir çözümlerine katkıda bulunmaları için teknoloji pazarında katma değerli ürünler geliştirmelerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'li Özdemir, ağır hasarlı okullarla ilgili MEB'e soru önergesi verdi

MHP'li Özdemir, ağır hasarlı okullarla ilgili MEB'e soru önergesi verdi

Polis Milli Piyango satıcısı kılığına girdi, uyuşturucu tacirini yakaladı

Polis Milli Piyango satıcısı kılığına girdi, uyuşturucu tacirini yakaladı

SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

Başkan Büyükkılıç: 'Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde'

Başkan Büyükkılıç: 'Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde'

Okul yolunda sıkı denetim

Okul yolunda sıkı denetim

Sefa'ya acı veda

Sefa'ya acı veda

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

6
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular

Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular

ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi

ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi

DAHA FAZLA
Kayserili Hafız Akyel, 40 yılı aşkın sürede 3 binden fazla fidan dikti

Kayserili Hafız Akyel, 40 yılı aşkın sürede 3 binden fazla fidan dikti

Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, uyuşturucu yakaladı

Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, uyuşturucu yakaladı

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

Büyükşehir, 'Dijital Gençlik Merkezi' kuruyor

Büyükşehir, ‘Dijital Gençlik Merkezi’ kuruyor