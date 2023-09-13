Büyükşehir, ‘Dijital Gençlik Merkezi’ kuruyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Meclis toplantısında 98 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNFDP) Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Dijital Gençlik Merkezi kurulması için gerekli işlemlerin yapılması talebinin görüşülmesi kararı oy birliği ile kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Dijital Gençlik Merkezi kurulması maddesi oy birliği ile karar bağlandı. Proje ile belediyelerin destekleriyle, gençleri bilişim, robotik kodlama, e-dönüşüm, dijital pazarlama, sosyal inovasyon ve tasarım gibi geleceğin önemli mesleklerine hazırlayacak bir dizi eğitimin verilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında gençlerin becerilerini güçlendirmeleri ve akıllı şehir çözümlerine katkıda bulunmaları için teknoloji pazarında katma değerli ürünler geliştirmelerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.