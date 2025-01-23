Büyükşehir enerji yatırımlarıyla fuarda yerini aldı

Atlas Fuar tarafından 22-25 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri Enerji Fuarı, 2’nci gününde OSB Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Rüzgar enerjisini kullanarak toplu ulaşımda taşınan yolcunun yüzde 40’ının yenilenebilir enerjiyle taşınmış olduğunu ifade eden Kayseri Ulaşım A.Ş. Planlama ve Sürdürebilirlik Müdürü Huzeyfe Kara, “Projemiz Türkiye’deki toplu ulaşımdaki ilk ve tek rüzgar enerji santrali projesi bu projemizle birlikte biz raylı sistemdeki elektrik enerji ihtiyacının yüzde yüzünü karşılıyoruz. Bununla birlikte bir o kadar da şebekeye satış yapıp gelir elde ediyoruz böylelikle şehrimizde toplu ulaşımda taşınan yolcunun yüzde 40’ını biz yenilenebilir enerjiyle taşımış oluyoruz. Böylece sera gazı emisyonlarımızı da azaltıyoruz yani Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesi konusunda ülkemize katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Elektrikli otobüslerin sayısının artacağını ifade eden Kayseri Ulaşım A.Ş. Araç Bakım Müdürü Safa Kaplan, “Şuanda içinde bulunduğumuz otobüs 18 metre olup 119 adet yolcu taşıyor bu otobüslerden şuanda belediyemiz bünyesinde 16 adet var. Bu otobüslerin özelliği yüzde yüz elektrikli olması ve tamamen yerli üretim olmasıdır. Belediyelerimizin res ve ges yatırımları neticesinde bizde filomuzu elektrikli otobüsler düzeyinde ilerletmeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda elektrikli otobüs sayımızı artırarak hem enerji verimliliği yüksek hem de teknolojik otobüslerle halkımıza hizmet etmeye çalışacağız” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan KASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Enerji Yönetim Sorumlusu Mehmet Can Tamer ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Çevre Mühendisliği Serdar Bak da Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu diğer projeler hakkında bilgiler verdi.