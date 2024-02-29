Büyükşehir'in 13'üncü kütüphanesi yolda

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefiyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan kütüphanelere bir yenisi daha ekleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 13’üncü kütüphanesi olacak Yakut Semt Kütüphanesi çok yakında hizmet vermeye başlayacak.

Kayseri’yi ‘kütüphaneler şehri’ yapma yolunda gayretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, Yakut Mahallesi’nde bir kütüphane hayata geçirilecek.

Okuyan ve okutan şehir Kayseri

Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefi ve ‘okuyan ve okutan şehir’ anlayışıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan 13’üncü kütüphane, Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi sakinlerine hizmet verecek. Yapım ve tefrişat çalışmalarına başlanan Yakut Semt Kütüphanesi, çok yakında hizmet vermeye başlayacak.

Büyükşehir, 12 kütüphane ile kitap kurtlarının hizmetinde

Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefi doğrultusundaki çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki 12 kütüphanesi, öğrenciler ile dolup taşıyor. Merkez Halk Kütüphanesi başta olmak üzere Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Mevlana Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu ile ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Millet Kıraathanesi Kütüphanesi olmak üzere 12 kütüphanesi ile hizmet veriyor.

Büyükşehir ve bakanlık iş birliği ile Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi de hizmet veriyor

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi de hizmet vermeye devam ediyor. Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi’nde güncel yayınlar bölümü, süreli yayınlar, ödünç verme birimi bulunuyor. Kitap Kafesi ve Cep Sineması bölümleri de olan kütüphanede teras, çatı katı ve etkinlik salonu da yer alıyor.

Millet Bahçesi’ne devasa kütüphane geliyor

Öte yandan Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde devasa bir halk kütüphanesi de Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak. 6 bin 100 metrekarelik alanda, klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içeren devasa boyuttaki İl Halk Kütüphanesi inşa çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Yeni dönemde de merkez ve ilçelere kütüphaneler kazandırılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında yeni dönemde de şehir merkezinin yanı sıra ilçeler de kütüphaneler ile donatılmaya devam edecek.