Büyükşehir’in Fuar Firması Talebi, Kayseri Günlerini İptal Ettirdi

İSKAYDER tarafından bu yıl 2’ncisi gerçekleşecek olan Kayseri Tanıtım Günleri iptal edildi 7-11 aralık tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan etkinlik, büyükşehir belediyesinin almış olduğu karar gerekçe gösterilerek iptal edildi. İSTKAYDER Dernek Başkanı Fikret Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuyu yüz yüze görüştüklerini, tarih konusunda anlaştıklarını fakat daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı bir fuar firmasına yetki belgesi verildiği için organizasyonu yapamayacakları İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendilerine bildirildiğini söyledi. Bunun üzerine fuar firmasıyla bir görüştürme gerçekleştiren Başkan Şahin elde edilecek tüm gelirin dernek üzerinden öğrencilere aktarılmasını talep ettiklerini ve fuar firmasının bu durumu kabul ettiğini ancak daha sonra görüşmeye gelmediğini kaydetti.

Başkan Şahin: “Bu gelişmeler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir görüşme gerçekleştirdim. Kayseri Belediyesi’nin çeşitli yollar ile, İSTKAYDER’i devreden çıkararak, bahsi geçen fuar firması için yetki belgesi almaya çalıştığını öğrendim.” dedi. Şahin, amacı sadece Kayseri’yi tanıtmak ve daha fazla öğrenciye burs vermek olan, bugüne dek bu organizasyonları gerektiğinde kendi ceplerinden yapmaktan çekinmeyen Kayseri sevdalılarını, bir fuar firmasına ve hırslarına yem ettiklerini belirterek, İSTKAYDER olarak, bu yıl Kayseri Tanıtım Günleri Etkinliğinin iptal edildiğini ve yapılmayacağını belirtti.

Ardından Başkan Şahin’in iddiasına göre Kayseri’de bir otelde gerçekleştirilen toplantı sonrasında Kayseri kamu kurum kuruluşlarının yine fuar firması sebebi ile Yenikapı’da gerçekleştirilecek Kayseri Tanıtım Günleri’nde yer almayacağını kararlaştırdıklarını söyledi.

İSTKAYDER’den yapılan açıklamada ise, “İSTKAYDER ( İstanbul Kayseri İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ) Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 7-11 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’da ikincisini gerçekleştirmeyi planladığımız Kayseri Tanıtım Günleri etkinliğini iptal etme kararı almış bulunmaktayız. Derneğimiz tarafından etkinliğin yeniden planlanacağı duyurusunun sosyal medya hesaplarımızdan yapılmış olması ve İstanbul çapında iş birliği içinde bulunduğumuz diğer Kayseri ilçe derneklerimizin konuya vakıf olması adına iptal kararı almamızda etken olan sebepleri açıklama gereği doğmuştur. İSTKAYDER olarak 8-11 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul Yenikapı’da birincisini gerçekleştirdiğimiz Kayseri Tanıtım Günleri etkinliğinin planlama ve organizasyon aşamalarında yaşadığımız sıkıntılar ve tarafımıza isnat edilen yersiz suçlamalar, yönetim kurulu üyelerimiz başta olmak üzere derneğimizin tüm gönüllülerini üzmüştür. 2011 yılından itibaren hiçbir maddi destek almadan ve gözetmeden , tamamen gönüllü bir şekilde İstanbul’da yaşayan Kayserili hemşerilerimize ve öğrencilerimize verdiğimiz desteklere ve Kayserimizin tanıtımı için finansmanını bizzat karşıladığımız hemşeri buluşması ve tanıtım organizasyonlarımıza rağmen hak etmediğimiz şekilde muamele görmüş olmamız sebebiyle Yenikapı’daki organizasyonumuzu tekrarlamama kararı almıştık. Fakat İstanbul’da faaliyet gösteren ve İSTKAYDER olarak iş birliği içerisinde olduğumuz Kayseri İlçe ve Köy Dayanışma derneklerimizin başkanlarının ısrarı neticesinde ikinci organizasyonu yapmak için karar alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Temmuz ayında başvurumuzu ilettik. Başvurumuzun sonucunda tarafımıza 7-11 Aralık 2023 tarihlerinin uygun olduğu, organizasyonun yapılmasında sakınca olmadığı bilgisi verilmiş olup resmi aşamalara geçilmeden önceki ilk izin alınmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Başkanı Vedat Kara ile 2 Kasımda yüz yüze gerçekleştirdiğimiz görüşmede, 7-11 Aralık tarihindeki organizasyonun yapılması için şahsi kararını henüz vermediğini bildirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkili personellerinin bilgisine rağmen Sayın Vedat Kara’nın tarafımıza açıkladığı üzere organizasyonun yapılıp yapılamayacağının kesinleşebilmesi için ‘şahsi kararının geçerli olduğunu ’ öğrenmemiz üzerine belediyeciliğin kişilerin şahsi kararlarına bağlı olduğu bir ortamda organizasyonu yapmaktan vazgeçmiş bulunmaktayız. Ayrıca 7-11 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanan ikinci Kayseri Tanıtım Günleri etkinliğinin organizasyonunu yapması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir fuar organizasyon şirketine yetki verildiği ve Büyükşehir belediyesinden İBB Genel sekreterliğinin aranılarak bu kişiye yardımcı olunması istendiği bilgisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından bize iletilmiştir. 2013 – 2020 yılları arasında 6 kez Kayseri Mantı Günleri ve Hemşeri buluşmaları organizasyonları düzenlemiş, İstanbul’da yaşayan hemşerilerimizi bir araya getirmek amacıyla Kayseri Kültür Evi açmış ve İstanbul Yenikapı’da ilk ve en büyük Kayseri Tanıtım Günleri etkinliğini gerçekleştirmiş olan derneğimizin, yıllarca hiçbir maddi karşılık beklemeden gönüllü olarak hizmet etmiş üyelerimizin emekleri hiçe sayılarak İSTKAYDER tarafından tüm sıkıntılara rağmen gerçekleştirilen Kayseri Tanıtım Günleri etkinliğinin ikincisinin organizasyonunun, İstanbul ile bağlantısı olmayan bir firmaya yetki verilmiş olması bizleri ziyadesiyle üzmüştür. 7 Kasım’da Kayseri Dedeman Otel’de 2024 yılı Kayseri tanıtım projelerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddelerinden biri 7-11 Aralık 2023 Kayseri Tanıtım Günleri etkinliği de bulunmakta idi. Toplantının ardından, “Kayseri kamu kurum ve kuruluşlarının Yenikapı Kayseri Tanıtım Günleri etkinliğinde yer almayacağı kararını bildiririz” açıklamasının bulunduğu mesajın tarafımıza iletilmesi üzerine Kayseri Tanıtım Günleri etkinliğinin ikincisini yapmama kararı aldık zira Kayseri Kamu kurum ve kuruluşlarının katılmadığı bir organizasyonun anlamı olmayacaktır. Yıllarca sadece kendi bütçemizden ödediğimiz bursların hem miktarını artırmak hem de sayıca daha fazla öğrenciye ulaşmak dışında hiçbir şahsi menfaat gütmeden Yenikapı Kayseri Günleri etkinliğini düzenleyen derneğimiz ve gönüllülerimizin bu organizasyonu gerçekleştirmemesi durumunda kaybı olmayacaktır. Geçmişte olduğu gibi kendi imkanlarımız ve gönüllü hemşerilerimizin destekleri doğrultusunda yetişebildiğimiz kadar Kayserili öğrencimize burs vermeye devam ettik, edeceğiz. Ancak yıllarca İstanbul’da yaşayan ve memleketine karşı her an özlem duyan Kayseri sevdalılarının gördüğü muamele, gönül yıkmaktan başka bir sonuç doğurmamıştır. Kayseri’ye katkı sağlamak amacıyla gönüllü olarak her fırsatta tanıtımını yapmayı ve uzaktan da olsa sahiplenmeyi vefa borcu olarak gören insanların emeğini, çabasını küçümseyerek heyecanını köreltmek ve hayal kırıklığına uğratmak, kaybın en büyüğü olarak görülmelidir. Kayseri kamuoyuna ve hemşehrilerimize saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.