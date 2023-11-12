Hipofiz tümöründe burun deliğinden ameliyatla tedavi

 Kafatası içinde en çok rastlanan tümör olan hipofiz tümörü, görme sinirlerinin arka kısmında yer alan ve hipofiz bezinin nitelikli bir şekilde işlevini yerine getirmesini engelleyen dokudur.

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  • 12.11.2023 15:15
  • Güncelleme: 12.11.2023 15:15
Hipofiz tümöründe burun deliğinden ameliyatla tedavi

Çeşitli bulgular sonrası endoskopik olarak burun yoluyla hipofiz tümörüne müdahale ettiklerini anlatan Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, “Böylece kafatasında hiçbir yeri açmadan, hastanın estetik olarak bir problem yaşamasına izin vermeden burun deliklerini kullanarak tümörü boşatabiliyoruz” dedi. 

Hipofiz bezinde farklı hormonları salgılamak üzere programlı hücreler bulunur. Tümör, tek bir hücrenin genetik bozulmaya uğrayarak kontrolsüz çoğalması sonucunda ortaya çıkar. Hangi hormon hücresinin etkilendiğine bağlı olarak, tümör belirtileri de o hormonun aşırı salgılanmasına bağlı olarak değişir. Hastadaki belirtilere göre hipofiz tümörünün vücudun farklı bölgelerinde etkisini gösterdiğini dile getiren Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, “Hipofiz tümörlerinin diğer tümörlerden farkı vücudun birçok yerinde farklı bulgular verebiliyor. Bunun sebebi de hipofiz tümörlerinde hormon salgılaması oluyor. Tümör tarafından salgılanan hormon vücutta değişik bulgulara sebep oluyor. Mesela akromegali dediğimiz ellerde ve ayaklarda büyüme, seste kalınlaşma, çene ve burunda büyüme gibi bulgularla bu beyin tümörü karşımıza çıkabiliyor. Bunun dışında cushing hastalığı dediğimiz be yine kortizol (steroid hormonudur) seviyesini yükselten ACTH’nın üretildiği bir tümör ile hastalar bize ay dede yüzü ense bölgesinde yağlanma, vücutta kıllanma ve stria (deride ki çizgiler) dediğimiz çizgilerle gelebiliyor. Bu bir tümör için gerçekten ilginç bir durum. Yani beyinde bir tümör olmasına rağmen vücudun birçok bölgesini salgıladığı hormon ile etkisi olabiliyor” ifadelerini kullandı. 

‘BURUN DELİKLERİNİ KULLANARAK TÜMÖRÜ BOŞATABİLİYORUZ’
Tümörleri hipofiz bezinden ve kafatası tabanından çıkarmak için burun yoluyla endoskopik cerrahi yapılarak çıkarıldığını söyleyen Doç. Dr. Göçmez, “Hipofiz tümörlerinin ikinci semptomda görme kaybı. Bu hastaları genelde bu bulgularla ve görmedeki kayıplarla tespit ediyoruz. Ardından yapılan araştırmalar neticesinde hipofiz bezindeki bu tümörü yakalıyoruz. Burada da diğer tümör cerrahilerinden farklı olarak burun deliklerinden girerek endoskopik olarak bu tümörü çıkartıyoruz. Böylece kafatasında hiçbir yeri açmadan hastanın estetik olarak bir problem yaşamasına izin vermeden burun deliklerini kullanarak tümörü boşatabiliyoruz” şeklinde konuştu.

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