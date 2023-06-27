Büyükşehir'in mezarlık içi ücretsiz ulaşım hizmeti tam not aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Mezarlığı içerisinde yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti, Kayserililerden tam not aldı.

Kayseri’de, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar mezarlık ziyareti yaparken, Büyükşehir Belediyesi de halkın huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda gerekli tüm tedbirleri aldı. Büyükşehir Belediyesi, Arife Günü ve Kurban Bayramı’nda vatandaşların rahat bir şekilde mezarlıklarda ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için görevini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir’e ait 15 araçla engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz hizmet veriliyor. Kayserililer, Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Mezarlığı içerisinde yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmetinden çok memnun kaldılar. Hayatını kaybeden eşi için Şehir Mezarlığı’na geldiğini söyleyen yaşlı bir vatandaş, “Hizmet çok güzel, Allah razı olsun, götürdüler, getirdiler. Bayramınız mübarek olsun. İşiniz rast gelsin” derken, bu hizmetten çok memnun olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, “Bu hizmet çok güzel, Allah devamını getirsin. Kimsenin yapmayacağı işi yapıyorlar. Herkesin bayramı mübarek olsun” diye konuştu.

Yaşlı babasını getirdiğini söyleyen bir vatandaş da, “Belediyemize çok teşekkür ederiz. Büyüklerimiz için bu hizmet çok iyi oluyor. Allah razı olsun, işleri güçleri rast gelsin. Bütün İslam âleminin ve özellikle Memduh başkana ve çalışanlarının bayramını kutluyorum” dedi. Yaşlı bir uluçınar da “Allah hükümetimize zarar vermesin. Beni getirdiler, götürdüler, işiniz rast gelsin. Allah’a emanet olun” diyerek dua ve temennide bulundu.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti vatandaşlardan tam not alırken, bayram dolayısıyla yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.