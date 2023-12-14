Büyükşehir'in Ödev Merkezi'ni minikler çok sevdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) öğrencilerin ödevlerini daha verimli yapabilmeleri için hayata geçirdiği KAYMEK Ödev Merkezi, minikler tarafından çok seviliyor. Ödevlerini bitirmesi çok kolay ve eğlenceli hale gelen merkezde minikler, öğretmenlerini çok sevdiklerini ve burada bütün ödevlerini yaptıklarını ifade ettiler.

Projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen Büyükşehir KAYMEK, eğitim ağını günden güne zenginleştirerek şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 7’den 70’e herkese eğitim vermeye devam ediyor. Sınav hazırlık kursları, akademik ders takviyeleri, değerler eğitimi, akıl oyunları ve kulüp faaliyetleri düzenleyen KAYMEK, düzenlediği eğitim faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen KAYMEK Ödev Merkezleri ile öğrencilerin artık ödevlerini bitirmesi çok kolay ve eğlenceli hale getiriliyor. Öğrenciler, ödev merkezinde daha verimli ders çalışarak, ödevlerini yapabildiklerini ve ödev merkezini çok sevdiklerini dile getirdiler.

“Severek geliyorlar, severek eğitim veriyoruz”

Büyükşehir KAYMEK’te Türkçe Öğretmeni olan Sibel Altunbaş, ödev sınıfında okuldaki tüm ödevlerin yapıldığını ve burada öğrencilerin keyifli vakit geçirerek, ders çalışabildiğini kaydederek, “Öğrencilerimiz buraya severek geliyor. Hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Burada aktiviteler yapıyoruz. Sosyal aktivitelerimiz de yoğun olarak gerçekleşiyor. Hem ders başarısını hem de sosyal başarıyı bir arada vermeye çalışıyoruz. Ödev sınıfımızda öğrencilerimiz okulda aldıkları ödevleri burada yapıyorlar. Ödevler bitince kitap okumalarını sağlıyoruz. Eğlenceli matematik derslerimiz var. Severek geliyorlar, severek eğitim veriyoruz” diye konuştu.

“Ödev saatlerimiz çok güzel ve verimli geçiyor”

Minik Furkan Enes Aksoy ise ödev merkezini çok sevdiklerini ve buranın okul için de çok önemli olduğunu dile getirerek, “Ders işliyoruz. Ödevlerimizi yapıyoruz. Burada öğretmenlerimize anlamadığımız her şeyi soruyoruz. Ders anlatıyorlar bizlere. Çok verimli geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Sevim Doğan da, “Ödevlerimizi yapıyoruz. Hikâye okuyoruz bazen de. Mesela matematikte biraz kötüyüm ama burada hallediyoruz. Ödev saatlerimiz çok güzel ve verimli geçiyor” dedi.

“Burada ödevlerimizi yapıyoruz ve evde rahat ediyoruz”

Kiraz Rana Demirel ise, “Burada ders çalışıyoruz. Eğlenceli matematik derslerimiz bile var. Burası çok eğlenceli. Her gün gelerek, burada ödevlerimizi yapıyoruz ve evde rahat ediyoruz. KAYMEK çok eğlenceli bir yer. KAYMEK bizim eğitim yuvamız” ifadelerini kullandı.

Muhammet Göktuğ Özyurt da, “Burası benim için 2’nci okul” diyerek, “Burada ödevlerimizi yapıyoruz. Okul için çok katkı sağlıyor. Öğretmenimiz ödev verdiğinde burada yapmaktan çok hoşlanıyorum. Hem öğreniyorum hem de eğleniyorum. Öğretmenler sağ olsun. Burası benim için 2’nci okul” diye konuştu.