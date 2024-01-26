Büyükşehir KAYMEK'ten çocuklara tatil şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından sömestr tatilinde çocuklar için eğlence dolu ‘Tatil Şenliği’ düzenleniyor.

Kayseri’de mesleki eğitim ve kültüre yönelik faaliyetleri ile herkesin ve her kesimin hayatına dokunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından okulları ara tatil olan çocukların eğlenerek öğrenmesi için tatil şenliği organize ediliyor.

Ücretsiz etkinlikler ile yarışma, konser, gösteriler ve sürpriz hediyeler

KAYMEK A.Ş. tarafından ‘Tatil Şenliği’ 27-29 Ocak tarihlerinde Kayseri Park AVM’de saat 10.00 ve 22.00 arasında gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklerde, yarışmalar, sihirbaz gösterileri, workshop, mini konser, maskot, yüz boyama, Hacivat Karagöz, bubble show, sosis balon gösterimi ve sürpriz hediyeler Kayserilileri bekliyor.