Büyükşehir kent genelinde temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Çeşitli bölgelerde yapılan gazel temizliği, ağaç budama ve çevre düzenlemeleriyle, kent estetiği ve halk sağlığına katkı sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde çeşitli temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, havaalanı yolu ve Hisarcık yolunda yapılan gazel temizliği ile şehir ulaşım yolları daha temiz ve güvenli hale getirildi. Ekipler, Mimarsinan Parkı’nda da detaylı bir gazel temizliği çalışması gerçekleştirdi. Çevre düzenlemeleri kapsamında kuru çam ağaçları temizlenirken, ayrıca kent genelinde çeşitli noktalarda kırık ağaç dallarının budama işlemleri yapılarak muhtemel tehlikelerin önüne geçildi. Bu çalışmalar, şehir estetiği ve çevre sağlığına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir ekipleri, bu tür bakım ve temizlik gibi şehirdeki yaşam kalitesini arttırmaya yönelik hizmetlere aralıksız devam edecek.