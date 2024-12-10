Köpeği araçla sürükleyen şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “köpeği araca bağlayıp sürüklüyor” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Olayı gerçekleştiren Ö.M.(37) yakalandı. Yapılan araştırmada Ö.M.’nin aracının arka kısmına bağlayarak bir hayvanı taşıdığı ve ahıra götürüldüğü anlaşılarak , ölü bir domuz ahır içerisinde bulundu ve gerekli çalışmalar yapılmak üzere ilgili birimlere bildirildi