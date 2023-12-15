Büyükşehir Meclisi, 2023 yılının son toplantısını gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. 2023 yılının son meclis toplantısında 22 maddelik gündem karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. 2023 yılının son meclis toplantısında, 22 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

Kocasinan ve İncesu’ya ek bütçe

Meclis üyeleri, Kocasinan Belediyesi’ne 238 milyon TL ve İncesu Belediyesi’ne 72 milyon TL ek bütçe verilmesine ilişkin komisyon talebini görüştü. Talepler, meclis üyelerince kabul edildi. Bu çerçevede, Kocasinan ve İncesu ilçe belediyeleri olmak üzere iki ilçeye toplam 310 milyon TL’lik ek bütçe verilmesi kararlaştırılmış oldu.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Vekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.