Büyükşehir meclisinden 3 ilçeye toplam 215 milyon 850 bin TL'lik ek bütçe

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 21 maddelik gündem karara bağlanırken, Hacılar, Pınarbaşı ve Akkışla ilçe belediyelerine toplam 215 milyon 850 bin TL'lik ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.

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  • 16.11.2023 16:59
  • Güncelleme: 16.11.2023 17:35
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Büyükşehir meclisinden 3 ilçeye toplam 215 milyon 850 bin TL'lik ek bütçe
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 21 maddelik gündem karara bağlanırken, Hacılar, Pınarbaşı ve Akkışla ilçe belediyelerine toplam 215 milyon 850 bin TL’lik ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, 21 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı. Meclis üyeleri, Hacılar Belediyesi’ne 140 milyon TL, Pınarbaşı Belediyesi’ne 70 milyon TL ve Akkışla Belediyesi’ne 5 milyon 850 bin TL ek bütçe verilmesine ilişkin komisyon talebini görüştü. Talepler, meclis üyelerince kabul edildi. Bu çerçevede, Hacılar, Pınarbaşı ve Akkışla ilçe belediyelerine toplam 215 milyon 850 bin TL’lik ek bütçe verilmesi kararlaştırılmış oldu.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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