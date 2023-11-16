Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Komşusu ve 2 oğlu adliyede

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başı ezilerek öldürülen kadına ilişkin gözaltına alınan 2 oğlu ve komşusu adliyeye sevk edildi.

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  • 16.11.2023 16:38
  • Güncelleme: 17.11.2023 14:39
Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Komşusu ve 2 oğlu adliyede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde başı ezilerek öldürülen kadına ilişkin gözaltına alınan 2 oğlu ve komşusu adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü ilçeye bağlı Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi’nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk’u (51) yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk’un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Soykuk’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının cenazesi Gesi Güney Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

2 oğlu ve komşusu adliyede

Feci cinayetin ardından çalışma başlatan Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, cinayete kurban giden kadının eşi Seyit Ahmet ve oğulları S. ve B. Soykuk ile beraber komşusu İsmail K.’yi gözaltına aldı. Seyit Ahmet Soykuk serbest bırakılırken, karakoldaki işlemleri tamamlanan 3 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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