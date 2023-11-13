Büyükşehir personeline 'İş ve Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü' eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, hizmet içi eğitim semineri çerçevesinde itfaiye, zabıta ve vatandaşla doğrudan iletişim halinde olan personele yönelik 'İş ve Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü' eğitimi verildi.

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  • 13.11.2023 10:02
  • Güncelleme: 13.11.2023 10:25
Büyükşehir personeline 'İş ve Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü' eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, hizmet içi eğitim semineri çerçevesinde itfaiye, zabıta ve vatandaşla doğrudan iletişim halinde olan personele yönelik ‘İş ve Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü’ eğitimi verildi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde ‘insan odaklı’ yerel yönetim hizmetini yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belirli periyotlarla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyor.

Gerçekleşen hizmet içi eğitim seminerine Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye, zabıta ve vatandaşla doğrudan iletişim halinde olan personel katıldı.

Belediye Meclis Salonu’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde, Kızılay Hastanesi’nde görevli Psikolog Eda Özpoyraz, katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Özpoyraz, Büyükşehir personeli ile kişilerin stres altında olduklarının belirtileri ve bu durumu en aza nasıl indirgenebileceği hakkında bilgiler paylaştı.

Personel tarafından yoğun ilgi gösterilen seminer, soru cevap şeklinde devam etti.

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İHA

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