Başkan Özkan: 'Köylerimize patlayıcı madde tesisi istemiyoruz'

Kafkas Dernekleri Birlik Platformu adına açıklamalarda bulunan Karaçay Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Harun Özkan köylerinde patlayıcı madde tesisi istemediklerini söyledi.

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  • 13.11.2023 09:49
  • Güncelleme: 13.11.2023 10:19
Başkan Özkan: 'Köylerimize patlayıcı madde tesisi istemiyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kafkas Dernekleri Birlik Platformu adına açıklamalarda bulunan Karaçay Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Harun Özkan; köylerinde patlayıcı madde tesisi istemediklerini söyledi.

Kayseri Kafkas Derneği, Birleşik Kafkasya Derneği, Methiyeliler Derneği, Çeçen İngus Derneği, Kaynarlılar Derneği, Kayseri Karaçay Derneği, Örenşehir Derneği, Aşağı Boran Dereliler Derneği’nden oluşan Kafkas Dernekleri Birlik Platformu yaptıkları ortak basın açıklama ile Aşağıbeyçayır ve Eğrisöğüt köyü arasında bulanan araziye yapılmak istenen patlayıcı madde tesisi için tepki göstererek “Beldemizde bu tesisi istemiyoruz” dedi. Platform adına açıklamayı Karaçay Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Harun Özkan yaptı. Özkan, daha önce gösterdikleri tepki sonrası projeyi geri çeken şirketin kapasite küçülterek yeni bir başvuru yaptığını söyleyerek; “Fabrikada birçok kimyasal kullanılacak olup havayı, toprağı, çevreyi kirletecektir. Geçmişte birçok şehrimizde meydana gelen ve ciddi can ve mal kaybına neden olan patlama olayları da endişemizi artırmaktadır” dedi. Pınarbaşı, Eğrisögüt Köyü ile Aşağı Beyçayır Köyü arasına dinamit fabrikası yapmak isteyen şirket daha önce başvuru yapmış, gelen tepkiler üzerine projeyi geri çekmişlerdi. Aynı şirket şimdi kapasite küçülterek yenden başvuru yaptı. Bunun üzerine Kayseri Kafkas Derneği, Birleşik Kafkasya Derneği, Methiyeliler Derneği, Çeçen İngus Derneği, Kaynarlılar Derneği, Kayseri Karaçay Derneği, Örenşehir Derneği, Aşağı Boran Dereliler Derneği’nden oluşan Kafkas Dernekleri Birlik Platformu Velibah Cafe’de yaptıkları ortak basın açıklama şirketin yeniden başvuru yapmasına tepki gösterdi. Platform adına açıklamayı Karaçay Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Harun Özkan yaptı. Özkan; “İlgili şirketçe daha önceki ÇED süresinde yapılmak istenilen tesis ’Patlayıcı Madde Üretim Ve Depolama Tesisi’ olarak tanımlanmış, son başvuru dosyasında ise ’Anfo Üretim, Depolama ve Kapsül Montaj Tesisi’ şeklinde belirtilmiştir. Her iki başvuru dosyasının içeriği planlanan yıllık üretim miktarının aşağı çekilmesi, depolama kapasitesinin düşürülmesi dışında bire bir aynıdır. Başvurucu şirketçe emülsiyon, ağır anfo, patlayıcı ve kapsül üretim kelimeleri yeni başvuruda zikredilmemişse de bu husus tamamen iyi niyetten uzak olup gerek tepkilerin azaltılmasını gerekse bakanlığı yanıltmayı amaçlamaktadır. Bunları üretim listesinden çıkarmak tesisi patlayıcı üretim tesisi olmaktan asla çıkarmamaktadır. İlki ÇED’e tabi olan bir projenin yenilenmesi halinde ÇED’e tabi tutulmaması anlaşılabilir bir durum değildir. İlkinde 86 bin ton olan üretim kapasitesi ikinci projede 55 bin tona indirilmiştir. Soruyoruz 55 bin ton patlayıcı üretmek ne zamandan beri çevreye zarar vermeyecek düzeyde sayılmaktadır? Kapasitenin küçültülmesi 55 bin ton patlayıcının çevresel etkisini asla ve asla değiştirmeyecektir. Dinamit fabrikasında birçok kimyasal kullanılacak olup havayı, toprağı, çevreyi kirletecektir. Geçmişte birçok şehrimizde meydana gelen ve ciddi can ve mal kaybına neden olan patlama olayları da endişemizi artırmaktadır. Köylülerimiz ve yöre haklımızca istenmeyen, zararları tartışmasız olan tesis STK’lar olarak bizlerce de kabul edilmemektedir. Bunun yanı sıra çevreye olumsuz etkisi olmayan yatırımlara hiçbir şekilde karşı olmadığımızı, tarım ve hayvancılığı geliştirecek her türlü yatırıma destek olacağımızı da beyan ediyoruz” dedi.

Çevre tahribatına engel olmak için yetkililerden destek isteyen Başkan Harun Özkan; “İlgili köy ve yöre halklarının istemediği, çevreye zararı tartışmasız olan tesisin oldu bitti ile ve kanaatimizce tamamen hukuksuz bir şekilde yapılmasına Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ve Kayseri Valiliği’nin engel olmasını talep ediyor, sonuna kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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