Büyükşehir Spor A.Ş. lösemili miniklerin yanında oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde, hafta boyunca bir dizi etkinlik düzenleyerek, lösemili miniklerin yanında yer aldı ve onlara hafta boyunca 3 farklı etkinlik düzenleyerek unutamayacakları bir hafta yaşattı.

Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini her kulvarda sunmaya çalışan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine el uzatmaya, hizmet etmeye gayret gösteriyor. Büyükşehir, hizmetlerine çocuklar boyutunda da devam ediyor.

Alparslan Parkı’nda miniklere moral dolu etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde LÖSEV Kayseri Ofisi ile birlikte Alparslan Parkı’nda çocuk şenliği düzenleyerek hem lösemi hastası çocuklara hem de onların ailelerine moral oldu. Müzik eşliğindeki dans koreografileri ile ve jimnastik hareketleri ile miniklere destek olan Spor A.Ş. onlara unutulmaz anlar yaşattı.

Spor A.Ş. KANKA’da da etkinlik düzenledi

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Erciyes Üniversitesi kampüsünde faaliyet gösteren Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) ile birlikte Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi’nde de etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklar gönüllerince oyun oynadı, dans etti. Şenliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar beraberinde katılarak miniklere destek oldu, moral verdi.

Lösemili miniklere ‘İyilik Örün’ projesinde üretilen örgü ürünler hediye edildi

Büyükşehir Spor A.Ş. ile Kayseri Şehir Hastanesi iş birliği ile gerçekleştirilen anlamlı etkinliğe Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. de (KAYMEK) katkı sağladı. KAYMEK’in ilgi gören ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ projesi çerçevesinde üretilen atkı ve bere gibi ürünler çocuklara, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş tarafından hediye edildi. Etkinlikte ayrıca çocukların umut dolu mücadelelerini temsilen hep birlikte rengarenk balonlar gökyüzüne bırakıldı.