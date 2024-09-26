Büyükşehir tüm imkanları ile gençlerin yanında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yanında olan proje ve faaliyetleri ile onların destekçisi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, spordan yeme içmeye, ulaşımdan su faturası desteği ve çamaşır yıkama hizmetine kadar öğrencilerin yardımcısı oluyor.

Kayseri’deki genç ve öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği proje, hizmet ve faaliyetler dolayısıyla Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu şehir’ ödülünü Kayseri adına alırken, bu ödülün ve ünvanın içini dolduran çalışmalarla öğrencilerin destekçisi olmayı sürdürüyor.

Büyükşehir’in İmkânları Öğrenci ve Gençler İçin Seferber

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarını adeta gençler ve öğrenciler için seferber ederken, Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Spor A.Ş., Ulaşım A.Ş., Kaytur, kütüphaneler ve Alo 153 İletişim Merkezi gibi kurum ve kuruluşları ile onların hizmetinde bulunuyor.

Spor A.Ş. Gençlik Fırsatı

Büyükşehir Belediyesi’nin spor faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu, ACES 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri’de, 18-25 yaş arası üniversiteli öğrencilere tesislerinden yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. Genç öğrencilere gençlik fırsatı sunan Spor A.Ş., tesislerinden faydalanan genç öğrencilere indirimli spor imkânı tanıyor.

KAYMEK, Kursları ile Genç Öğrencilerin de Hizmetinde

Başta gençler ve öğrenciler olmak üzere toplumda mesleki eğitim ve kültür faaliyetlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen ve bu doğrultuda hemen her yaştan vatandaşa mesleki ve destek kursları düzenleyen Büyükşehir’in kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yabancı dil, bilişim ve mesleki eğitim başta olmak üzere 39 tesiste onlarca farklı alan ve 100’ün üzerinde branşta ihtiyaç ve talepler doğrultusunda ücretsiz eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

KAYMEK ayrıca, özellikle gençler olmak üzere vatandaşlara ‘sırdaşın olayım’ isimli projesi ile telefon aracılığı ile psikolojik danışma hizmeti de sunuyor.

Öte yandan KAYMEK, üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak çamaşırlarını da yıkama hizmeti veriyor. Öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlayan bu hizmet büyük ilgi görüyor ve faaliyetini sürdürüyor.

Büyükşehir Kaytur ile Öğrencilere Yeme İçme İndirimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaytur ile Kayseri’deki 18-25 yaş arası üniversiteli öğrencilere Kaytur’a ait yeme içme tesislerinde yüzde 25 indirim hizmeti veriliyor. Genç öğrencilerin yeme içme ihtiyaçlarını da düşünen Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bu imkândan faydalanmak isteyen öğrencileri bekliyor.

Kaytur ayrıca gençlere, konservatuvar bünyesinde gitar, keman, bağlama, piyano gibi 17 farklı branşta kurs hizmeti de sunuyor.

Öğrencilere Ulaşım Kolaylığı da Büyükşehir’den

Ulaşım kartları ile ilgili hizmetleri www.kart38.com web sitesi üzerinden gerçekleştirme imkânı tanıyan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., kentteki öğrencilere indirimli abonman kart fırsatı da sunuyor. 150 biniş hakkına sahip indirimli abonman kart 30 gün geçerli olmak üzere 250 TL olurken, indirimli öğrenci kart tek biniş ücreti ise 9 TL olarak hizmet veriyor. Ayrıca 80 dakika içerisinde 2 ücretsiz aktarma hakkı da tanınmakta.

Ulaşım A.Ş. öte yandan KAYBİS bisiklet hizmeti içerisinde PAYBİS mobil ile üyelik tanımı yapan gençler ve vatandaşlara, yaygın bisiklet istasyonlarından hesaplı ve sağlıklı ulaşım imkânı tanıyan bisiklet sürme keyfi sunuyor.

Yaygın ve Donanımlı Kütüphanelerde Ücretsiz Çay ve Çorba da Büyükşehir’den

Kayseri’de donanımlı ve konforlu 13 kütüphanesi ile başta öğrenci ve gençler olmak üzere Kayserililere hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yoğunlukta olduğu Büyükşehir Merkez Kütüphane ve Şehir Kütüphanesi’nde ücretsiz çay ve çorba desteği de sağlıyor.

KASKİ Su Faturası Desteği de Büyükşehir’den

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük altyapı kuruluşu Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından, yurt dışında konutlarda ikamet eden üniversite öğrencilerine katkı sağlamak adına su faturalarının yüzde 50’sini karşılanmakta, öğrencilere bu yönüyle destek oluyor.

Büyükşehir Faaliyetleri ile Kayseri, Genç ve Öğrenci Dostu Şehir Ünvanını Hak Ediyor

Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere ve gençlere hizmeti bunlarla da sınırlı kalmıyor. Her sene binlerce öğrenciye eğitim yardımı ve kırtasiye yardımı da gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri, genç ve öğrenci dostu şehir ünvanını hak ediyor.