Büyükşehir web sitesi tez konusu oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı, insan odaklı sosyal belediyecilik ve imar çalışmalarının yanında dijital dünyada da faaliyetlerini sürdürerek, hizmetlerini her platformdan yüksek standartlarda gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi araştırmalarda, vatandaşlara hizmet noktasında ön sıralarda yer alan bir başarı ortaya koydu.

Büyükşehir Belediyesi’nin dijital ve sanal dünyadaki vitrini konumunda olan ve vatandaşlara söz konusu mecradan da hizmetini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi, tez çalışmasına konu oldu. Tez çalışmasında 30 Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesi incelenirken, Kayseri Büyükşehir’in web sitesi ise pek çok anlamda ön sıralarda yer buldu.

Büyükşehir’in Web Sitesi, Vatandaşa En İyi Hizmeti Sunuyor

Oğuzhan Ayaz tarafından hazırlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Programı’ndaki ‘Yerel Yönetimlerde Dijitalleşme ve E-Belediyecilik: Dünya ve Türkiye Örnekleri’ konulu yüksek lisans tez çalışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi web sitesi, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Antalya, Mersin ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte en iyi hizmeti sunan web sitesi oldu.

‘İşlevsellik, Düzen, İçerik ve Hizmet Çeşitliliğinde’ Önlerde

Tez çalışmasına, 30 Büyükşehir Belediyesi web sitesi içerisinde 21 Büyükşehir’in web sitesini geride bırakan Kayseri Büyükşehir Belediyesi web sitesi, ‘işlevsellik, düzen, içerik ve hizmet çeşitliliği’ kriterlerinde öne çıkan web sitesi olarak kayıtlara geçti.

Çalışmada ayrıca e-belediye hizmetlerinin, demokrasi ve katılım üzerindeki etkisi de araştırılarak sonuçları ortaya konuldu.