Büyükşehir, yabancı otlarla mücadele ve bakım çalışmalarına hız verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı bakım çalışmaları kapsamında kentin dört bir yanında yabancı ot temizliği ve çim biçme çalışmalarına hız verdi.

Daha yaşanılabilir ve daha yeşil bir Kayseri için yaz, kış, gece, gündüz demeden hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, 2024 yılı bakım faaliyetleri kapsamında yabancı otlarla mücadele ve genel temizlik çalışmalarını artırdı. Kent genelinde, yoğun yağışlar ve aşırı sıcaklar nedeniyle hızla büyüyen yabancı otlar, dip sürgünleri ve uzamış gövde sürgünleri nedeniyle bakım çalışmalarına hız verildi.

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin çeşitli noktalarındaki refüjler, mezarlıklar, çiçek parterleri, ağaçlandırma alanları, parklar ve mesire alanlarında temizlik, çit budama, çim biçme ve yabancı otlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, ekipler, Erkilet Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı, Mehmet Özhaseki Bulvarı, Sivas Bulvarı, Gaffar Okkan Bulvarı ve Kayseri Caddesi’nde kapsamlı bir şekilde bakım çalışması yapıyor. Odunsu olmayan yabancı otlar, sırt tırpanı ve çapalama gibi yöntemlerle temizlenirken, bazı alanlarda elle koparma ve yabancı ot ilaçlama uygulamaları da kullanılıyor.

Bitkilerin görsel özelliklerinin kaybolmaması, yabancı otların bitkilerin gelişimini engelleyip, toprak sıcaklıklarını düşürmemesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, kentteki Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında bakım periyotları artırılırken, çalışmalar ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.

Çalışma mevsimi ile birlikte, sorumluluk alanları olan mesire alanları, mezarlıklar, çiçek parterleri, park bahçeler, hobi bahçeleri ve refüjlerdeki mevcut tüm çim alanların periyodik çim biçimleri de devam ediyor.