Büyükşehirden kırsala 33 milyon TL'lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkez mahallelerde olduğu kadar kırsal mahallelerde de yaşam konforunun artması ve merkez ile kırsal arasındaki farkın giderilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılı için 79 kırsal mahallede gerçekleştirilen bakım onarım ve tesis inşa faaliyetlerinde toplam 33 milyon TL'yi aşkın harcama gerçekleştirildi.

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  • 28.11.2023 10:12
  • Güncelleme: 28.11.2023 10:23
Büyükşehirden kırsala 33 milyon TL'lik yatırım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkez mahallelerde olduğu kadar kırsal mahallelerde de yaşam konforunun artması ve merkez ile kırsal arasındaki farkın giderilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılı için 79 kırsal mahallede gerçekleştirilen bakım onarım ve tesis inşa faaliyetlerinde toplam 33 milyon TL’yi aşkın harcama gerçekleştirildi.

Büyükşehir belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü aracılığı ile kırsal mahallelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak yürüttüğü çalışmalarında, sosyal tesis inşası, cami minaresi inşa ve onarımı, abdesthane yapım ve onarımı, çoban evi ile tandır-fırın yapımı gibi pek çok konudaki ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, 2023 yılı içerisinde 4 mahallede fırın 6 mahallede tandır inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan tandır ve fırınların toplam maliyeti 1 milyon 956 bin 830 TL olarak gerçekleşirken, ihtiyacı olan diğer mahallerde tandır ve fırınların yapım işleri devam ediyor. 2023 yılı içerisinde 4 mahallede cami minaresi yapımı ve tadilatı, 927 bin 600 TL’lik bedelle gerçekleştirildi. Diğer taraftan 6 mahallede camilerin ihtiyacı olan halı temini yapılarak toplam 949 bin 428 TL harcama gerçekleştirildi. Toplamda ise 1 milyon 877 bin 28 TL harcama yapılan faaliyetlerde, camilerin ihtiyacı olan minare onarım ve yapım ile halı temin işleri sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki hizmetleri kapsamında hayvancılık faaliyeti gerçekleştiren çobanları da unutmayarak onlar için çoban evleri yaptı. Bu doğrultuda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2023 yılında toplam 600 bin TL yatırım ile Bünyan-Ekinciler ve Pınarbaşı-Dilciler olmak üzere 2 mahalleye konteyner tipi çoban evi yapılarak hizmete sunuldu. Hayata geçirilen çoban evlerinin yapımına ihtiyaç olan mahallelerde de devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2023 yılında toplam 14 milyon 985 bin 658 TL harcama yapılarak, Bünyan Köprübaşı’da 1 sosyal tesis, Sarız merkez ve Dallıkavak’ta Cem Evi inşa ediliyor. 2023 yılında kırsal bölgelere yönelik gerçekleştirilen yatırım ve çalışmaların toplam karşılığı 33 milyon 500 bin 175 TL olarak gerçekleşti.

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İHA

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