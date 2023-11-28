Kayseri OSB'nin araç filosuna 6 yeni araç eklendi

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, bölge içerisinde faaliyet gösteren sanayicilere daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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  • 28.11.2023 09:25
  • Güncelleme: 28.11.2023 10:23
Kayseri OSB'nin araç filosuna 6 yeni araç eklendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, bölge içerisinde faaliyet gösteren sanayicilere daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bölge müdürlüğü binası önünde araç filosuna yeni katılan araçlar için tören düzenlendi. Törene; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Nihat Bozkurt, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko ve personel katıldı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, araç filosuna yeni katılan hizmet araçlarına ilişkin yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olarak, sanayicilerimize en kaliteli hizmeti sunmak için büyük gayret gösteriyoruz. Çevreci bir OSB olmamız nedeniyle bölgemizde oluşan katı atıkların daha seri toplanması amacıyla 2 yeni çöp toplama aracı daha aldık. Bunun yanı sıra Elektrik İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılacak olan 2 adet hizmet aracı, 1 sepetli araç ve GES panel yıkama işlerinde kullanılmak üzere 1 traktörü de araç filomuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Araçlarımızın maliyeti yaklaşık olarak 9 milyon 700 bin TL’dir” dedi.

“Daha temiz, güzel ve gelişmiş bir OSB için gereken ne varsa yapmaya gayret ediyoruz” diyen Başkan Mehmet Yalçın; “Kayseri OSB’mizde sanayicilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacı ile araç filomuzu güçlendiriyoruz. OSB’mizde çeşitli işlerde kullanılacak olan yeni aldığımız araçlarımızın Bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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İHA

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