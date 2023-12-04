Büyükşehirden yağmurlama ve damla sulama sistemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi daha yeşil bir Kayseri için altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir, bu çerçevede şehrin çeşitli noktalarındaki ekim dikim yapılan çim alanlarda, yağmurlama ve ağaçlandırma sahalarında damla sulama sistemleri yapımlarına devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 04.12.2023 11:15
  • Güncelleme: 04.12.2023 12:44
Büyükşehirden yağmurlama ve damla sulama sistemi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi daha yeşil bir Kayseri için altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir, bu çerçevede şehrin çeşitli noktalarındaki ekim dikim yapılan çim alanlarda, yağmurlama ve ağaçlandırma sahalarında damla sulama sistemleri yapımlarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sulama sistemleri çalışmaları çerçevesinde altyapıyı güçlendirilirken, çim alanlarda spring adı verilen yağmurlama ve ağaçlandırma sahalarında damla sulama sistemleri yapımları sürüyor. Büyükşehir belediyesi ekiplerince, kış mevsimi ile birlikte don olaylarını önlemeye yönelik hummalı bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler, millet bahçesi orta refüj, Mustafa Şimşek Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önü orta refüj başta olmak üzere Hasan Ali Kilci Caddesi, Erenköy Mahallesi İncili Sokak, Bekir Yıldız Bulvarı Oymaağaç Zafer Caddesi, Hulusi Akar Bulvarı orta refüj, Aşık Veysel Bulvarı, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi, Talas Anayurt Hattı Mehmet Timuçin Caddesi, Turgut Özal Caddesi kavşak alanlar, Doğu Terminal Parkı otomatik sulama sistemi yapıldı.

Öte yandan mesire alanlarında da sulama sistemleri yapımı gerçekleştiren ekipler, Pınarbaşı Millet Bahçesi Yamaçlar Ağaçlandırma Alanı başta olmak üzere, Sarımsaklı Mesire Alanı Ağaçlandırma Sahası, Tomarza Ağaçlandırma Alanı Damla Sulama Tesisatını da yaptı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'un bileği bükülmüyor

Kayserispor'un bileği bükülmüyor

Felahiye Ve Özvatan'da 'doğal gaz' heyecanı

Felahiye Ve Özvatan'da 'doğal gaz' heyecanı

Sahte dekont düzenleyerek 30 kişiyi dolandırdı

Sahte dekont düzenleyerek 30 kişiyi dolandırdı

Siyasetin Nabzı Büyükşehir'e  Kilitlendi

Siyasetin Nabzı Büyükşehir’e  Kilitlendi

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, özel çocukların heyecanına ortak oldu

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, özel çocukların heyecanına ortak oldu

Kayseri'ye uyuşturucuyu sokamadılar

Kayseri'ye uyuşturucuyu sokamadılar

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

5
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

6
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte dekont düzenleyerek 30 kişiyi dolandıran şahıs tutuklandı

Sahte dekont düzenleyerek 30 kişiyi dolandıran şahıs tutuklandı

Tavanı çöken kabinden düşen işçi ağır yaralandı

Tavanı çöken kabinden düşen işçi ağır yaralandı

DAHA FAZLA
İşitme engelliler Talas'ta 'Acı ve tatlı Hayat'ı izledi

İşitme engelliler Talas'ta 'Acı ve tatlı Hayat'ı izledi

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Vali Çiçek: 'Bu şehirde gençlerimizi zehirleyemeyeceksiniz'

Vali Çiçek: 'Bu şehirde gençlerimizi zehirleyemeyeceksiniz'

Millet Bahçesi'ne hafta sonu yoğunluğu

Millet Bahçesi'ne hafta sonu yoğunluğu

Engelliler Günü'nde Talas'tan iki sürpriz birden

Engelliler Günü'nde Talas'tan iki sürpriz birden