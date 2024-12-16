  • Haberler
  • Gündem
  • Buzlu yolda ayağını kıran vatandaşın imdadına Bünyan Belediyesi yetişti

Buzlu yolda ayağını kıran vatandaşın imdadına Bünyan Belediyesi yetişti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kayıp düşerek ayağını kıran vatandaşın imdadına Bünyan Belediyesi yetişti.

Buzlu yolda ayağını kıran vatandaşın imdadına Bünyan Belediyesi yetişti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde kayıp düşerek ayağını kıran vatandaşın imdadına Bünyan Belediyesi yetişti.

İlçeye bağlı Süksün mahallesinde yoğun kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayarak düşen vatandaş ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine giden ambulans kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Olayı öğrenen Bünyan Belediyesi ekipleri yoğun çalışma sonucunda yolu açılarak vatandaşın Bünyan Devlet Hastanesi’ne ulaşması sağlandı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Süksün mahallemizde kayıp düşerek ayağını kıran hemşehrimizin tedavisi için olay yerine gelen ambulansa Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce yol açma çalışması yapılarak hastaneye ulaşımı sağlanmıştır. Hemşehrimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'de kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü
Kayseri'de kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü
Tüp patlaması sonucu yıkılan ev yeniden yapıldı
Tüp patlaması sonucu yıkılan ev yeniden yapıldı
Kayseri'de fabrikada feci iş kazası: Tamir için girdiği plastik kırım kazanında can verdi
Kayseri'de fabrikada feci iş kazası: Tamir için girdiği plastik kırım kazanında can verdi
Kayseri yol durumu: Şu an için kapanan yol yok
Kayseri yol durumu: Şu an için kapanan yol yok
CHP'li Aşkın Genç'ten Kayseri'deki okullar için acil çağrı
CHP'li Aşkın Genç'ten Kayseri'deki okullar için acil çağrı
Spor A.Ş., minik sporseverleri AVM'de buluşturdu
Spor A.Ş., minik sporseverleri AVM'de buluşturdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!