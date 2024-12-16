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  • Gazzeli Dede Halid Nebhan, Torunu Rim'e Kavuştu: İsrail saldırısında şehit oldu

Gazzeli Dede Halid Nebhan, Torunu Rim'e Kavuştu: İsrail saldırısında şehit oldu

Gazze'de işgalci İsrail'in saldırılarında torunu Rim'i kaybeden ve dünyaya sabır dersi veren Halid Nebhan, aynı saldırılarda şehit oldu. Torununu göz bebeklerinden öperek cennete uğurladığı görüntülerle hafızalara kazınan Nebhan, 'ruhumun ruhu' dediği Rim'ine kavuştu.

Gazzeli Dede Halid Nebhan, Torunu Rim'e Kavuştu: İsrail saldırısında şehit oldu

Khaled Nabhan, Gazze'de yaşanan acıların simgesi haline gelmişti. İşgalc İsrail saldırılarında torunları kucağında son nefesini veren dede, vakur duruşuyla tüm dünyaya sabır ve metanet örneği olmuştu. Ancak acılı dededen üzücü haber geldi; Nabhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.

Torunu Reem'in anısını yakasında taşıyan ve onun küpesini boynuna takan Nabhan, Türk halkına da teşekkür etmişti. "Türk halkı her zaman olduğu gibi bizlerle yardımlaşmaya devam ediyor. Fakirlerin, mazlumların ve acı çekenlerin yanında olmaya devam ediyor. Bizler onurlu Gazze'den Türk halkını selamlıyor ve onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Sizler bu zor zamanlarımızda yanımızda duran onurlu insanlarsınız, Allah sizlerden razı olsun" demişti.

Khaled Nabhan, torunlarının acısını en derin şekilde yaşarken, İsrail saldırılarının hedefi oldu ve dünyaya gözlerini kapattı. Bu trajik olay, Gazze'deki zulmün ve acının bir kez daha gözler önüne serilmesine neden oldu.

Haber Merkezi

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