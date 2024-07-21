Çalınan otomobil kısa sürede bulundu

Kayseri'de çalınan araç, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede bulundu. Aracı çaldığı belirlenen şüphelinin farklı suçlardan 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Çalınan otomobil kısa sürede bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de çalınan araç, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede bulundu. Aracı çaldığı belirlenen şüphelinin farklı suçlardan 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir aracın çalınması sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde çalınan araç, Hulusi Akar Bulvarı üzerinde seyir halindeyken alındı. ’Oto hırsızlığı’, ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ ve ’parada sahtecilik’ suçundan 6 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli E.Y. (25) ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA
Kayseri Gündem

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