Cami Kebir İmam Hatibi Arslan, 'Dini konular sebebiyle çocuğunuzla kavga etmeyin'

Ailelerin çocuklarıyla din üzerinden kavga etmemesi gerektiği hakkında bilgiler veren Cami Kebir İmam Hatibi Halil İbrahim Arslan, “Özellikle söylerim bu ergenlik dönemindeki gençlerle evlatlarıyla problem yaşayan ailelere veyahut da problem yaşama potansiyeli olan ailelere şunu söylüyorum Aman ha çocuğunuzla din üzerinden tartışmayın din üzerinden kavga etmeyin yani bir azar olacaksa çocuğunuza öyle bir şey yapacaksanız bunun kaynağı din olmasın. Dini konular sebebiyle çocuğunuzla kavga etmeyin” dedi.

Ailelerin çocuklarıyla din üzerinden kavga etmemesi gerektiği hakkında bilgiler veren Cami Kebir İmam Hatibi Halil İbrahim Arslan, “Gençlerimiz bu stabil veya standart hazların içerisinde boğuluyor ve mutluluğu, keyfi, neşeyi orada arıyorlar ama bulamazlar. Buradan geç kardeşlerime söylüyorum insanın gönlünde oluşacak bir manevi haz dua etmekle, Allah'a secde etmekle Allah'la arayı düzeltmekle bir haz Meydanı gelmeli ve o hazzı ne yemede içmede ne arkadaşlarıyla keyif yapmada hiçbir şeyde bulamayacaklar. O zaman işte insani vasıflar daha ağır belirgin olmaya başlıyor. Böyle giderlerse insani özellikler insani vasıflar artacaktır ve dolayısıyla sorularına cevabı daha beşeri daha insani daha hayvani duygularda veya hazlar da değil de daha insanüstü daha manevi daha coşkun şeylerde aramaya başlayacaklar ve eminim o zaman aralıkları sorunun cevabını bulacaklar. Dolayısıyla ben şunu da özellikle söylerim bu ergenlik dönemindeki gençlerle evlatlarıyla problem yaşayan ailelere veyahut da problem yaşama potansiyeli olan ailelere şunu söylüyorum Aman ha çocuğunuzla din üzerinden tartışmayın din üzerinden kavga etmeyin yani bir azar olacaksa çocuğunuza öyle bir şey yapacaksanız bunun kaynağı din olmasın. Dini konular sebebiyle çocuğunuzla kavga etmeyin” şeklinde konuştu.