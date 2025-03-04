Minikler afet bilincini resimle anlattı

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Tedbiri Al Afetlere, Üzülme Felaketlere” temalı resim yarışmasında derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi. Öte yandan öğrencilerin çizimlerinin bulunduğu serginin açılışı yapıldı.

Yarışmada birincilik elde eden Kocasinan Yavuz Selim Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Esma Nur Aydın, "Resmimi yaparken afetleri, kötü olayları düşündükçe üzüldüm fakat AFAD her yere yetişiyor yardım ediyor bu bizi rahatlattı. Resmimde suyun akışını çizdim ve bu AFAD’ın her yere yetiştiğini anlatıyor. AFAD depremde yardımcı oluyor çadır kuruyor evsiz kalanları evsiz bırakmıyor” şeklinde konuştu.

Kocasinan Servet Akaydın İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Elvan Afra Lokman da, “Ödül aldığım için mutluyum. Resmimi çizerken ülkemizde karşılaştığımız doğal afetleri düşündüm ve üzüldüm. Tedbirlerin alındığı ve alınmadığı dünya arasındaki farkı çizdim” diye konuştu.