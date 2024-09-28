Cami Kebir'in tarihi kapıları aslına uygun şekilde restore edildi

Cami Kebir'in giriş kapıları restorasyona alınarak yenilendi. Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, konuyla ilgili olarak, "Cami Kebir, 1143 yılında Melik Muhammed Gazi tarafından inşa edildikten sonra bu kapılar takıldı. Zamanla camiye eklemeler yapıldı ve kuzey tarafındaki kapı yenilendi. Ancak bu kapı da yıllar içinde yıprandığı için Ankara Etnografya Müzesi'ne götürüldü. Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi Ömer Aksoyak ile birlikte Ankara'ya giderek orijinal kapının ölçülerini aldık. Kapı, Erken Selçuklu Dönemi'ne ait geometrik motifler taşıyor. Üzerinde, o dönem Kayseri Valisi olan Melik Muzafferettin Mahmut'un adı da bulunuyor. Orijinaline sadık kalarak, birebir ölçülerde üç kapıyı da yeniden yapıp monte ediyoruz. Kapılar, Afrika menşeli iroko ağacından oyma işçiliğiyle Kahramanmaraş'ta üretildi ve üzerinde koruyucu bir madde bulunuyor. Ayrıca, kapının yapılmasına vesile olan İstanbul'da yaşayan hemşehrimiz Ahmet Somtaş Bey'e de teşekkür ederim" diye konuştu.

Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Devrim Aksoyak ise projeyle ilgili olarak, "Halit Beylerin başlattığı bu projede yer almak benim için büyük bir onur. Bugün ilk montajımızı gerçekleştirdik ve sonuçtan memnunuz. Cami Kebir, Kayseri için son derece önemli bir yapı. Kayseri'nin ruhunu ve karakterini yansıtıyor, bu nedenle bu cami için ne yapsak azdır" ifadelerini kullandı.